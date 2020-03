Todo ello es Ozark, que retorna recargada este mes: Wendy será una coprotagonista aún más fuerte, sin temor por las escopetas, y Marty se las va a tener que ingeniar para lograr lo de siempre: salir bien parado de cada situación límite. Permanecer con vida. No será Breaking Bad, pero el placer de reencontrarse con Ozark y sus caracteres dislocados por la violencia, las amenazas y la ambición no deja descansar. Un paseo nocturno por el gran lago de Missouri no va a ser tan peligroso si se sabe con quién andar y cuántas armar llevar. Nadie va a querer hundirse solo en esta serie, ideal para maratonear.