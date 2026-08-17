Anunciaron a los 16 ganadores del Premio Nacional a la Trayectoria Artística

Diana Aisenberg, Catalina Chervin, Renata Schussheim y José Luis Tuñon

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La Secretaría de Cultura de la Nación anunció a los 16 artistas distinguidos con el Premio Nacional a la Trayectoria Artística de la 113.ª edición del Salón Nacional de Artes Visuales, una entrega excepcional que reúne el reconocimiento correspondiente a 2024 y a la edición actual de 2026 y que incorpora al patrimonio público obras que pasarán a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

La doble premiación de este año amplió de manera extraordinaria el alcance del reconocimiento: el jurado tuvo la misión de distinguir a 16 artistas vivos sobre una base de más de un centenar de postulantes. El premio está dirigido a creadores mayores de 60 años con aportes decisivos al arte argentino.

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Silvia Rivas, Lolo Amengual, Nora Iniesta y Edgardo Giménez

Los ganadores reciben una pensión vitalicia equivalente a cinco jubilaciones mínimas y, a cambio, donan al Estado nacional una obra significativa de su producción. Esas piezas pasan a integrar la colección del Bellas Artes, con lo que el reconocimiento suma una dimensión patrimonial además de la distinción individual.

Los artistas premiados en esta edición son Diana Aisenberg, Lolo Amengual, Nora Aslan, Jacques Bedel, Catalina Chervin, Edgardo Giménez, Nora Iniesta, Oscar Pintor, Silvia Rivas, Guillermo Rodríguez, Ricardo Roux, Daniel Santoro, Renata Schussheim, María Suardi, José Luis Tuñón y Gabriel Valansi.

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Ricardo Roux, Guillermo Rodríguez, Daniel Santoro y Gabriel Valanasi

La selección quedó en manos de un jurado de siete integrantes: Andrés Duprat, Mariana Marchesi, María Teresa Constantin, Emanuel Díaz Ruiz, Fernando Farina, Claudia Lamas y Cristina Tomsig. El grupo evaluó las postulaciones en función de las trayectorias y de los aportes de cada artista al desarrollo de las artes visuales en la Argentina.

El premio forma parte del Salón Nacional de Artes Visuales que organiza el Palais de Glace - Palacio Nacional de las Artes, bajo la dirección de Cristina Santa Cruz. La convocatoria distingue recorridos consolidados y apunta a reconocer contribuciones ya incorporadas a la historia artística del país.

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María Suardi, Jacques Bedel, Nora Aslan y Oscar Pintor

La distinción está reservada a artistas de relevante trayectoria que hayan superado los 60 años. El criterio, según la información oficial, no se limita a la producción individual, sino que contempla aportes considerados decisivos para el arte de la Argentina.