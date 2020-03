Dirigida por Elia Kazan y encuadrada en una tradición de “cine negro” de posguerra, la película muestra el pánico que provoca el resurgimiento de la peste negra en un contexto social muy particular. Ambientada en los barrios bajos de Nueva Orleans, vincula el homicidio de un inmigrante por deudas de juego, su consiguiente investigación policial y una peste negra inminente. Pero la resolución del caso deriva en una frenética búsqueda de los asesinos-portadores, en secreto y con 48 horas apenas como límite de tiempo para evitar la catástrofe. Ganó el Oscar a “mejor guión” y fue nominada al León de Oro en Venecia. Premios al margen, para The New York Times “pierde la oportunidad de establecer una marca como melodrama superior por exagerada y bastante obvia por momentos”.