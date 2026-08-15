Agarrate Catalina cumple 25 años, graba su primer disco de estudio y regresa al carnaval de Montevideo

Agarrate Catalina repasará 25 años de trayectoria en su primer disco de estudio con reversiones de canciones icónicas y temas inéditos

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La reconocida murga uruguaya Agarrate Catalina repasará veinticinco años de trayectoria en su primer disco de estudio, con reversiones de sus canciones más icónicas y temas inéditos.

El histórico conjunto, que ha llevado el género murga a distintas partes del mundo y que en abril participó del ciclo Tiny Desk Concerts con el rapero argentino Milo J, celebrará su aniversario con un espectáculo en el estadio Antel Arena de Montevideo el próximo 10 de septiembre y volverá a presentarse a la prueba de admisión del Concurso Oficial del Carnaval uruguayo luego de cuatro años. “Todas esas noticias son para nosotros una inmensa alegría, primero porque es una vocación que se transformó en profesión. Pero lo más importante es que lo estamos haciendo en el marco de un retorno de la murga al carnaval, que es nuestro origen y es para lo que fuimos diseñados”, dijo su cofundador Tabaré Cardozo en un brindis de celebración.

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Por su parte, Yamandú Cardozo, hermano de Tabaré, coincidió en que este “va a ser también un motivo de festejo y de alegría extra en el camino”. “El carnaval tiene una dinámica que nos encanta y nos atrapa, que sí que nos agota y que nos cansa, pero también porque consideramos al carnaval uno de nuestros lugares naturales”, dijo al ser consultado sobre qué los motiva a volver.

Mundialmente conocido por ser el más largo del mundo, el carnaval uruguayo se extiende desde finales de enero hasta principios de marzo y en ese lapso los conjuntos participantes dan entre tres y cinco espectáculos por noche. Agarrate Catalina ganó el primer lugar del Concurso Oficial del Carnaval en 2005, 2006, 2008, 2011 y 2020 y su más reciente participación fue en 2022, cuando obtuvo el segundo lugar.

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La murga tiene claro que parte de su público prefiere verlos durante la competición en carnaval y que hay quienes solo tienen acceso a sus espectáculos a través de los tablados en escenarios barriales.

“La Catalina también ya entiende que no es solamente una compañía popular que nada más tiene vida en carnaval”, afirmó Yamandú Cardozo y reconoció la responsabilidad que pesa sobre sus hombros, la cual eligen “transformar en propulsión” y preparar el espectáculo que a ellos mismos les gustaría ver. Mientras tanto, sobre el nuevo aniversario, el artista dijo que el conjunto celebra con “la sorpresa y la incredulidad de estar con vida” y de haber sobrevivido como colectivo después de un cuarto de siglo.

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Agarrate Catalina ganó el Concurso Oficial del Carnaval en 2005, 2006, 2008, 2011 y 2020, y en 2022 obtuvo el segundo lugar

La historia de Agarrate Catalina

Agarrate Catalina nació en 2001 en el barrio montevideano de La Teja, por iniciativa de Yamandú Cardozo y Carlos Tanco junto a un grupo de amigos fanáticos de la murga. Debutaron en el Carnaval mayor en 2003 y dos años después ganaron por primera vez el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, convirtiéndose en la primera murga surgida del circuito juvenil en alzarse con ese galardón. Desde entonces acumularon cinco primeros puestos —2005, 2006, 2008, 2011 y 2020— y se consolidaron como una de las agrupaciones más premiadas de la historia del carnaval uruguayo. Sus textos, escritos por los hermanos Yamandú y Tabaré Cardozo junto a Carlos Tanco, combinan sátira política, humor y arreglos corales que integran candombe, rock y bossa nova en una propuesta sonora propia.

Su influencia excede los tablados de Montevideo. Agarrate Catalina realizó giras internacionales por Argentina, España, México y Estados Unidos, y televisó una gira mundial en 2014, llevando el carnaval uruguayo a audiencias que nunca habían visto una murga. Funcionan como cooperativa artística itinerante. Para investigadores y académicos, el grupo se convirtió en objeto de estudio sobre identidad cultural rioplatense: sus cuplés son analizados como documentos que registran cómo la sociedad uruguaya se piensa a sí misma. En palabras del propio Yamandú Cardozo, la murga “no solo es artística y cultural, también tiene componentes comunicativos y educativos”.

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Con información de: EFE

Fotos de archivo.