No todo es glamour en el mundo del rock. No todas las bandas pueden vivir de él, tener managers que les organicen la agenda, choferes durante las giras, camionetas donde cargar sus costosos equipos y plomos que los suban y bajen cada vez, en cada show, para que finalmente su única preocupación sea tocar. No. Eso le pasa a la pequeña minoría. A las demás, sean buenas o no, les queda sobrevivir en el under. Atravesarlo, casi siempre padecerlo, y hacer un esfuerzo para disfrutarlo. Sobre esto habla Alejo Auslender en El Coso del rock (Gourmet Musical, 2019), un libro que no fue pensado como tal, sino que fue resultado de una característica de la personalidad de todo rockero del under: la persistencia.