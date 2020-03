La exhibición, que costó 200 mil pesos a Grandes Festivales de la CDMX, “tiene una calidad pertinente, es una exposición que tiene que ver con la calidad de crisol cultural del museo; no voy a tener siempre a Teodoro González de León o a Van Gogh. El consenso fue que tenía la calidad para ser exhibida y a mí no me cabe la menor duda que la tiene”, dijo el director José María Espinasa, quien definió a la plástica de la chilena como “expresionista”.