—Se mal interpreta. Te lo digo con un ejemplo. El otro día alguien me dijo: "qué va a pensar la gente si tu eres feminista y sales en un videoclip bailando arriba de una mesa". Y yo digo, precisamente eso es lo que están mal interpretando. Justamente lo que queremos las mujeres es una igualdad de condiciones. Por ejemplo, alguna vez en mi vida dejé de maquillarme, me corté el cabello y empecé a vestirme de una manera muy masculina por renunciar a mi feminidad para ser tomada en serio dentro de la industria de la música, para que vieran que yo sí era músico y que sí sabía tocar un instrumento; y efectivamente, sentí que sí me tomaron más en serio y que había gente que decía: "ella sí es músico, porque no se maquilla y toca la guitarra". Y de pronto desperté y dije: "no, no, no. Por qué yo tengo que comportarme de esta manera cuando a mi no me va a hacer más o menos feminista, más o menos mujer, más o menos músico que me pegue unas pestañas postizas o que me pinte los labios". Entonces hoy puedo decir libremente que soy artista, soy músico y soy compositora y me gusta bailar arriba de una mesa canciones de Diego Luna, y también me gusta pintarme los labios.