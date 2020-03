—Quizás porque, entre otras cosas, sabemos que no hay nada después y da mucho miedo perder lo poco que tenemos. No lo sé, realmente no lo sé. Hace un par de años estuve en Nicaragua cuando se dio la rebelión antisomosista y escribí un reportaje muy largo que se llamaba “El misterio de las revoluciones”. Estaba ahí, tratando de entender por qué había empezado. Por qué, después de tantos años de no hacer nada, de pronto miles y miles de personas habían sentido que no soportaban más y salieron a la calle para sacudirse esa dictadura. Hay otras situaciones en las que uno diría “Acá seguro que va a pasar” y no pasa, y en otras en que todo el mundo dice “Está todo calmado”, como Chile hace poco, y estalla. Si uno conociera el misterio de las revoluciones habría entendido casi todo. Por qué hay millones y millones de personas que soportan desigualdades extremas: no lo sé.