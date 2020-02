Editor de la revista de cultura Ñ entre 2005 y 2012, Aulicino recuerda que defendió la página de poesía “por no ceder espacios, de cabeza dura”, aunque considera que la poesía no solo está fuera del circuito comercial sino también del académico. “La historia de la literatura argentina que hizo Martín Prieto causó estupor –dice-, me consta porque estaba en Ñ en esa época y vi muchas reacciones estupefactas, incluso algo molestas, porque Prieto puso a la poesía junto a la prosa en el desarrollo de esa historia. También me consta que la mayor parte de los ensayistas y críticos de literatura sabían y saben poco de poesía. No les interesa. Confiesan incluso que no la entienden. ¿Cómo no iban a ser los poetas los que sacaran partido de la red de redes? Hasta hoy, los prosistas no saben cómo explotarla, porque no pueden salir del formato libro”.