JF: A mí me pasa como si uno tuviera que revalidar el título permanentemente, pensándolo en términos deportivos. Es extraño porque no fue hace tanto: terminamos la última función el 18 de agosto. Cuando yo me preparé el año pasado para Hamlet era excluyente lo que estaba haciendo. Lo que me pasó estas semanas fue la incertidumbre de cómo me iba a sentir en el momento que estoy ahora. Porque siempre el presente se va modificando y no estás de la misma manera. Y esta es la primera vez que se repone una obra después de cinco, seis meses, y no es cualquier obra: para mí Hamlet es una obra muy especial porque es un proyecto que tuvimos mucho tiempo con Rubén, es un deseo que hemos tenido de hacer la obra, después de haber trabajado en Rey Lear. Hoy estoy habitado por una energía similar a la que sentía antes del estreno. Es extraño, porque a pesar de que vinieron casi 80.000, yo siento que todo vuelve a empezar. Es así cada noche, también. Y me sumo a lo que dice Rubén: me interesa saber qué pasa con la obra ahora que estamos en un momento muy diferente del país, y la obra tiene mucho para decir, y para seguir diciéndonos. En los últimos ensayos sentí la libertad de no estar pendiente del texto, y tuve esa tranquilidad placentera de ocupar un espacio como la Martín Coronado.