Más allá del paso del tiempo, la tragedia de Othelo sigue vigente por los temas que coloca en escena: la violencia contra la mujer, el femicidio, el racismo, la corrupción y el engaño. “Todo sigue exactamente igual en el nivel de abusos de poder, la violencia machista, el poder sobre los débiles, la corrupción. Shakespeare está en lo más alto de cómo escribió sobre la condición humana. A veces me hago la pregunta de si en el fondo nosotros no somos un desastre y en quinientos años no pudimos cambiar nada”, reflexiona el director y dramaturgo.