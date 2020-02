Según el testimonio de la periodista ruso-americana Masha Gessen, autora de un libro reciente, Where the jews aren’t (Donde los judíos no están), sobre el distrito autónomo, en 2009 sólo quedaba un hablante de yiddish entre toda la población: el anciano de noventa años Iosif Bekerman, nacido en un shtetl de Ucrania e instalado voluntariamente en Birobidzhan en 1948. A ocho años de la visita de Gessen a la región, no hace falta especular con la desaparición física de Bekerman para saber qué ocurrió con la lengua de los judíos ashkenazis. El yiddish fue condenado a morir en Birobidzhan desde el momento en que hablarlo pasó a ser un crimen contra el Estado.