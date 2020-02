—Andrés Duprat, guionista, arquitecto y director del Museo Nacional de Bellas Artes: No lo conozco tanto personalmente a Juan Sasturain. Sí lo he leído y lo conozco más públicamente. Me parece que es una persona solvente, que es una persona muy bien intencionada. Y además conozco a una pieza importante de su equipo que es Guillermo David, que me parece que va a ser una gran gestión en el área de cultura de la Biblioteca. Así que yo tengo realmente la mejor visión y estoy seguro que la Biblioteca va a volver a tener el relieve que alguna vez tuvo.