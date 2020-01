Entre poéticas imágenes de zonas rurales, discretos inserts que reflejan algunas de las costumbres arquetípicas del pueblo mexicano (su liturgia del Día de los Muertos, un espectáculo de Lucha libre y una tradición gastronómica inalterable) y los testimonios de miembros de las ONGs que mantienen viva la investigación, emerge la desolación en las palabras -a veces en castellano, otras en su dialecto regional originario- de estas personas que perdieron a sus seres queridos y no encuentran consuelo. Pero, peor que eso: no saben dónde están, qué les pasó y en el peor de los casos, no tienen ni siquiera el consuelo de visitar una tumba con su nombre y llevarle una flor. La figura del “desaparecido” que bien se conoce en buena parte de América latina, genera esa desesperación.