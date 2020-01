Esto es solo el comienzo, el punto de partida narrativo de Parasite, la película-sensación de la temporada, otro inclasificable juego de saltos entre géneros de Bong Joon-ho, el director coreano de las magníficas Memories of Murder y The Host. Esta mezcla de comedia, película de suspenso, thriller policial, film de terror y drama familiar con tintes políticos ganó la Palma de Oro en Cannes y acaba de obtener seis nominaciones a los premios Oscar, algo rarísimo en películas no habladas en inglés. Rarísima es también la unanimidad crítica y el fervor que despertó a su paso. A diferencia del 99 por ciento de las películas de tanta repercusión, es virtualmente imposible leer o escuchar malos comentarios acerca del film de Bong. No será aquí donde leerán necesariamente eso, pero sí tengo la impresión de que la película –de casi perfecta construcción narrativa y visualmente impecable en función de sus limitados espacios de acción y movimientos– tiene algunas ideas complicadas o desafiantes, dependiendo del punto de vista de cada espectador, acerca del mundo que retrata. Y que no son tan sencillas de desentrañar.