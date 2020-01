Al ritmo de los smartphones omnipresentes -no hay ser humano que no circule con uno en mano- para los imprescindibles posteos en redes sociales, y las selfies a toda hora y en cualquier lugar, grandes empresas del mercado global del entretenimiento y las comunicaciones están aquí con sus arsenales de marketing. La coqueta Main Street, calle principal del pueblo convertida por dos semanas en centro del universo cinéfilo, además de cantidad y calidad de bares, restaurantes y tiendas de lujo, está copada por cuarteles generales de Netflix, Sundance TV, Warner, HBO, AT & T, Amazon, Hulu, IMDb, IndieWire, Variety, los Times (Los Angeles y New York) y el Wall Street Journal entre otras, cada una con su agenda de actividades paralelas, acciones promocionales y coloridos kits de merchandising. Para que nada falte por aquí, hay tres obras de Banksy a lo largo de esta vía principal o mejor dicho en sus márgenes: el caminante desprevenido de cualquier dato al respecto, de repente puede encontrarse, en tres esquinas de otros tantos callejones perpendiculares, con instantáneas street art del misterioso artista británico. Cuadro completo.