Una sombría luz gris lo cubría todo; parecía acentuar la chabacanería de su vestuario, la miseria de su vida, también ella se veía sombría y gris y fatigada. Y me senté sobre la cama, y pensé: “Vamos, a Tu Edad. Me he olvidado de la pasión, me han dejado atrás en la hermosa, dorada procesión de la juventud. Ahora estoy viendo pasar la vida desde el vestuario del teatro”.