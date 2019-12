-Los chicos son buenísimos lectores de poesía, no así los grandes porque ahí tenés: o al lector experto, que ya sabe los códigos, con un horizonte de lectura, o al que no entra, se niega o busca algo que no encuentra. En cambio, el niño tiene muchísimo gusto por la palabra, que lo que tiene es sentido, imagen y sonido. No buscan saber si entienden o no, está el gusto por la apertura que habilita la palabra.