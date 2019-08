-Con La lluvia sabe por qué es la primera vez que me siento convocada para publicar en una colección que me encanta: Zona libre (Norma). Nunca antes me habían invitado y yo esperaba ese momento y cuando llegó de verdad que me entusiasmo un montón pero también me dio cierto temor. A veces patino en las inseguridades. Casi siempre entro a un libro con la intención de tocar esa emoción que me está sacudiendo en los últimos tiempos. A veces la percibo como distinta a otras. Pero luego cuando aterrizo me doy cuenta que llevo años hablando sobre lo mismo. Quizá entender ciertos temas en mi vida me ha resultado mucho más difícil, mucho más complejo de lo que yo hubiera imaginado. Esa escena a la que hacés alusión es un disparador para hablar sobre la soledad, sobre la sensación en la que muchas veces me he encontrado de perder el piso, de que las cosas como las conocía y como las entendía de pronto ya no me sirven, ya no me sostienen. De perder los lazos que me llevaban de vuelta a la seguridad, a los afectos. Es una novela en la que encuentro la voz de la abuela muerta que regresa para rescatar a una nieta, a una nieta dolorida, a una nieta que ya no ve más allá de la niebla densa que la cubre. Entonces vuelve esa voz como muchas veces en la vida ha vuelto la voz de mi abuela para recordarme quién soy, para recordarme cual es el motor que me mueve. Poco a poco, cuando llego a la mitad de la novela y en este proceso de seguir hablando sobre la soledad, la vida me sorprende, no lo esperaba, con la ausencia física de mi abuela. Ella se va. Cuando comienzo mi abuela está conmigo, cuando llego a la mitad de la novela mi abuela se marcha. Y entonces me asusto mucho pensando que quizá la novela me había buscado a mí para que comenzáramos a asumir esta pérdida. Comenzáramos digo, los personajes y yo, a asumir esta pérdida. La mitad del libro se convierte en una historia muy adolorida para mí porque ya no miro de lejos, con una distancia cómoda la descripción de la soledad, de esa pérdida de certezas, ya la vuelvo a sentir mía con una brutalidad. La noticia de la muerte de mi abuela me llega cuando estoy muy lejos. No alcanzo a despedirme de ella, no alcanzo a darle las gracias, no alcanzo a hacerle preguntas. Y me acuerdo que lo primero que le digo a mi pareja cuando me llama mi familia para darme la noticia, es ya no existe un lugar en el mundo donde yo pueda ir a buscar a mi abuela, que no hay camino que yo pueda recorrer para reencontrarme con ella. Y eso me provoca una angustia enorme.