“Me gusta mucho una definición de Joseph Campbell, de su libro El poder del mito: el mito no es del mundo de la verdad y de la mentira, sino del mundo de la poesía. Tomando esa idea, creo que la literatura, no solo para niños sino para todos, no tiene una función única y específica, didáctica, y resulta muchas veces irrelevante, porque se necesita de ese mundo más allá de la verdad y de la mentira. La literatura infantil es mucho más rica inclusive en ese tipo de manifestación poética, mítica, espectacular, surreal, del mundo de la fantasía: de lo que no tiene función”, agrega Moriconi.