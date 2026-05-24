Cultura

La Inteligencia Artificial asegura que el rostro de Ana Bolena no es el que se creía

La investigación encabezada por un equipo académico británico apunta a una reatribución de dos dibujos clave de la corte Tudor tras aplicar técnicas de biometría

Guardar
Google icon
Boceto a lápiz y tiza de Ana Bolena, retratada de frente con un tocado tipo gable hood y un broche en el cuello. El fondo es de color terracota claro, con trazos visibles
Una mujer no identificada (1535-1536) de Hans Holbein el Joven, que sería Ana Bolena (Royal Collection Trust)

Una investigación académica reciente ha cuestionado las identificaciones tradicionales de algunos retratos de la corte de Enrique VIII al aplicar sofisticadas técnicas de reconocimiento facial. El estudio, desarrollado por expertos de la Universidad de Bradford, utilizó modelos de inteligencia artificial especializados en el análisis biométrico de estructuras óseas y proporciones faciales para resolver dudas históricas sobre los retratos realizados por Hans Holbein el Joven.

Estos avances científicos no solo desafían creencias sustentadas durante siglos, sino que amplían la discusión sobre la identidad visual de figuras centrales en la historia de Inglaterra.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los investigadores liderados por Karen Davies, solo se ha confirmado la identidad de 30 de los 85 dibujos que conforman la colección real en el Castillo de Windsor.

Muchas de las atribuciones actuales dependen de anotaciones del siglo XVIII basadas en fuentes no verificadas o ya desaparecidas, un panorama que llevó a la entonces directora de la National Portrait Gallery de Londres a calificar las identificaciones como “abiertas a cuestionamiento”.

PUBLICIDAD

Retrato póstumo de Ana Bolena en el castillo de Hever, c. 1583
Retrato póstumo de Ana Bolena en el castillo de Hever, c. 1583

El modelo de inteligencia artificial elaborado por la Universidad replicó su éxito previo —como la atribución del “de Brécy Tondo” a Rafael— y ahora arroja luz sobre la identidad de dos dibujos clave de Holbein. El primero, históricamente identificado como Ana Bolena durante más de dos siglos, habría retratado en realidad a Elizabeth Howard, madre de la reina, basándose en el análisis fisonómico y en una coincidencia del 75 % con la imagen de Isabel I. Esta similitud es consistente con una relación biológica de abuela y nieta, según los resultados publicados en la revista Heritage Science.

Este giro se apoya en la comparación con fuentes diplomáticas y testimonios de la época, que describen a Ana Bolena como una mujer de cabello oscuro y cuello corto. Sin embargo, la figura del dibujo tradicional muestra a una mujer rubia, de complexión más robusta y con papada. Los autores del estudio sugieren que el semblante podría deberse a una enfermedad que, según un informe de 1536, aquejaba a Howard.

La segunda revelación atañe a un dibujo en los archivos históricos bajo la etiqueta de “Mujer no identificada”. Los análisis indican que representa realmente a Ana Bolena. Esta imagen concuerda con los relatos contemporáneos sobre la reina y coincide con un retrato conservado en la National Portrait Gallery, que durante el reinado de Isabel I fue considerado el estándar para representar a su madre. El color del papel, rosado, usado por Holbein entre 1532 y 1543 durante su segundo período en Inglaterra —época coincidente con el reinado de Ana— refuerza la hipótesis de autenticidad.

Dibujo a lápiz de una mujer de perfil mirando a la izquierda, con un tocado blanco que cubre su cabello y parte de la cabeza, sobre papel tintado
"Ana Bolena" (1535-1536), de Hans Holbein el Joven, sería en realidad a Elizabeth Howard, madre de la reina (Royal Collection Trust)

Según detalla el estudio publicado en Heritage Science: “Nuestro análisis de reconocimiento facial demuestra que [Mujer no identificada] alcanza un 76,9 % de similitud con el retrato autenticado de Isabel I a los 13 años. Es consistente con relaciones madre-hija en nuestro conjunto de datos validado.”

El estudio indica que la imagen tradicional de Bolena corresponde en realidad a su madre, Elizabeth Howard, mientras que un dibujo sin identificar representaría a la propia Ana Bolena. El hallazgo reconfigura la iconografía de una de las figuras centrales de la dinastía Tudor y abre nuevas perspectivas sobre el archivo retratístico de Holbein.

El debate sobre la representación de Ana Bolena se ha reavivado en años recientes. Investigaciones por infrarrojos han mostrado que, en un retrato conocido como el “Rose”, conservado en el Castillo de Hever en Kent, las manos de la reina fueron modificadas décadas después de su ejecución para contrarrestar rumores de la época isabelina que la señalaban como bruja y le atribuían deformidades físicas. Este retrato forma parte de una exposición actual en Hever Castle que reúne alrededor de 30 representaciones de Ana Bolena.

Enrique VIII con Ana Bolena
Enrique VIII con Ana Bolena

Además, el reciente cuestionamiento sobre la veracidad del retrato de Ana Bolena conservado en la National Portrait Gallery indica que podría tratarse en realidad de una imagen de Isabel I, hija de la rey. Esto refuerza la idea de que la imagen pública de Bolena fue objeto de reinterpretaciones sucesivas impulsadas tanto por intereses políticos como por la escasez de retratos auténticos sobrevivientes a la época.

Los hallazgos del equipo dirigido por Karen Davies subrayan que los desarrollos recientes en visión por computadora y aprendizaje profundo han dotado a los sistemas de reconocimiento facial de niveles de precisión equivalentes o superiores a los del ojo humano: “El análisis biométrico proporciona pruebas cuantificables para evaluar hipótesis de atribución en competencia, especialmente cuando los expertos reconocen la incertidumbre en la identificación de los retratados.”

Al reexaminar figuras centrales de la corte de Enrique VIII con ayuda de la inteligencia artificial, el estudio de la Universidad de Bradford ofrece nuevas certezas en un campo marcado durante siglos por la falta de documentación verificable y la proliferación de tradiciones orales.

Temas Relacionados

Enrique VIIIAna BolenaReconocimiento FacialRetrato Histórico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Galleria Borghese desató una polémica con su plan de ampliación para mostrar más obras maestras

El museo barroco más famoso de la capital italiana busca aumentar la capacidad y permitir que piezas de Bernini, Caravaggio y Rafael salgan a la luz, pero la propuesta ya encuentra férreos detractores por su posible impacto patrimonial

La Galleria Borghese desató una polémica con su plan de ampliación para mostrar más obras maestras

Alan Pauls: “La prosa administrativa, esa que cumple el horario, respeta las reglas y obedece el protocolo, es uno de mis enemigos”

El escritor argentino radicado en Berlín estuvo en Buenos Aires para presentar su novela “Malas lenguas”, en la que cuenta con humor ácido una historia de envidias, sexo y mucha maldad, que tiene en el centro una discusión por una biografía

Alan Pauls: “La prosa administrativa, esa que cumple el horario, respeta las reglas y obedece el protocolo, es uno de mis enemigos”

Pedro Almódovar, a solas con Infobae: “Siento que el tiempo se me va y voy corriendo detrás de él”

El director español habla de ‘Amarga Navidad’, que se estrena esta semana en América latina, y reflexiona sobre el egoísmo del autor y los límites de la autoficción. “Toda mi vida se pasea por mis películas”, confiesa

Pedro Almódovar, a solas con Infobae: “Siento que el tiempo se me va y voy corriendo detrás de él”

Por siempre joven: 85 años de Bob Dylan, el artista de la fuga en constante movimiento

El inabarcable itinerario del único músico premio Nobel de Literatura desafía definiciones convencionales, mientras sigue de gira y sus fans se multiplican con cada generación

Por siempre joven: 85 años de Bob Dylan, el artista de la fuga en constante movimiento

Una versión nigeriana de Virginia Woolf despierta nuevas conversaciones sobre el pasado colonial de África

‘Clarissa’, una película de los hermanos Esiri, traslada la complejidad interior de la novela publicada hace un siglo para abrir nuevas reflexiones sobre identidad, historia colectiva y herencias culturales

Una versión nigeriana de Virginia Woolf despierta nuevas conversaciones sobre el pasado colonial de África

DEPORTES

“Siento que va a salir”: un tenista sorprendió al juez de silla por una urgencia personal en el primer día de Roland Garros

“Siento que va a salir”: un tenista sorprendió al juez de silla por una urgencia personal en el primer día de Roland Garros

Irán cambia su base al último momento: no entrenará en Estados Unidos y hará la preparación en México para el Mundial con el aval de FIFA

Preocupación en los pilotos de la Fórmula 1 por la chance de lluvia para el GP de Canadá: “Un salto a lo desconocido”

Confirmaron la causa de muerte de Kyle Busch: neumonía grave y sepsis, el diagnóstico que conmocionó a NASCAR

El liderazgo de Zak Brown transforma a McLaren y proyecta un nuevo modelo en la Fórmula 1: “El débil no sobrevive”

TELESHOW

Adrián Suar sorprendió a Mirtha Legrand en vivo con una propuesta que la emocionó: “Soy centenaria”

Adrián Suar sorprendió a Mirtha Legrand en vivo con una propuesta que la emocionó: “Soy centenaria”

La hija de Sergio Denis se emocionó al contar cómo se enteró del accidente de su padre

El recuerdo de Rodrigo Bueno: los amores del seductor que vivió al límite y dejó una huella imborrable

La reflexión de Martín Slipak sobre el éxito en el mundo de la actuación: “Desconfío de los actores que creen que son buenos”

Cine, lengua de señas y puente entre culturas: Emilio Insolera, el actor ítalo argentino que es sordo y conquista el mundo

INFOBAE AMÉRICA

La Galleria Borghese desató una polémica con su plan de ampliación para mostrar más obras maestras

La Galleria Borghese desató una polémica con su plan de ampliación para mostrar más obras maestras

El presidente de Irán advirtió que la aprobación final de cualquier acuerdo con EEUU depende del líder supremo iraní

Catarata Río La Fortuna en Costa Rica entra al exclusivo 1% de mejores destinos turísticos del mundo según Tripadvisor

Siniestros viales en El Salvador dejan cuatro fallecidos en distintos puntos del país

Evo Morales, el extraditable impune