Monstruos coreanos, cine “queer” y glamour: lo que dejó Cannes, más allá de los premios

La icónica Palma de Oro del Festival de Cannes se alza en primer plano mientras un equipo de filmación trabaja activamente en un set al aire libre, capturando la esencia del cine. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Críticas a Donald Trump, romances “queer”, lágrimas de Vin Diesel y un explosivo blockbuster surcoreano con monstruos. El Festival de Cannes, que concluye este sábado, estuvo cargado de política, glamur y una presencia mucho más discreta de Hollywood.

Arremetidas contra Trump

El mayor certamen cinematográfico mundial ha estado siempre cargado de política y este año no fue la excepción.

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El actor español Javier Bardem denunció el “comportamiento masculino tóxico” de dirigentes como Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, que causa “miles de muertos”.

“Los jefazos diciendo: ‘mi polla es más grande que la tuya y te voy a bombardear hasta destrozarte’”, lanzó el protagonista de “El ser querido”, en competencia por la Palma de Oro.

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Pedro Almodóvar (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Su compatriota, el director Pedro Almodóvar, también cargó contra los líderes de Estados Unidos, Rusia e Israel.

Durante la conferencia de prensa de “Amarga Navidad”, el cineasta manchego, que lucía un pin con la frase “Free Palestine”, los calificó de “monstruos”.

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“Hope” sacude la Croisette

Con los grandes estudios de Hollywood prácticamente ausentes en esta edición, Corea del Sur se robó el protagonismo con “Hope”, el ambicioso blockbuster de Na Hong Jin considerado el filme más caro de la historia del cine surcoreano.

La cinta despliega durante 2 horas y 40 minutos una vertiginosa persecución entre humanos y misteriosas criaturas.

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Escena de "Hope”, el ambicioso blockbuster de Na Hong Jin

El presupuesto, de unos 30 millones de dólares, refleja el auge de la industria cinematográfica surcoreana, que dio origen a Parásitos, Palma de Oro de 2019, y al éxito mundial de El juego del calamar en Netflix.

Cine “queer”

Los relatos “queer” ocuparon un lugar central en Cannes este año.

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Uno de los títulos más comentados fue La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo, centrada en personajes homosexuales en distintas épocas de la historia reciente española.

La tendencia también apareció en Nagi Notes, del japonés Koji Fukada, o en The man I love, del estadounidense Ira Sachs, ambientada en el Nueva York de finales de los años 80, en pleno auge de la epidemia de sida.

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Los directores Javier Ambrossi y Javier Calvo, ganadores conjuntos del premio al Mejor Director por la película "La bola negra" (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Asimismo, el belga Lukas Dhont desplegó en Coward una historia de amor homosexual en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.

IA: ¿Una batalla perdida?

¿Amenaza para el cine o revolución inevitable? La inteligencia artificial estuvo omnipresente en Cannes.

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Luchar contra la IA es una “batalla perdida”, aseguró la actriz estadounidense Demi Moore, miembro del jurado de esta edición.

El debate también llegó de la mano de Peter Jackson, responsable de la saga de “El señor de los anillos”, quien afirmó que aunque la IA “va a destruir el mundo”, su uso en el cine “no le desagrada”.

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Once días de glamur

Si los Óscars o la Met Gala duran apenas una noche, Cannes juega en otra liga: once días consecutivos de alfombras rojas, estrenos y desfiles de alta costura en la Costa Azul francesa.

Demi Moore (REUTERS/Marko Djurica)

Demi Moore se coronó como la reina del festival, según la biblia de la moda, Vogue. Tras lucir un vestido sirena de Jacquemus y uno lavanda de Gucci, la actriz puso la guinda con un modelo rosa rematado por un lazo XXL, firmado por Matières Fécales.

La supermodelo Bella Hadid también acaparó miradas con un vestido blanco de Schiaparelli inspirado en Jane Birkin.

Palma de Oro honorífica a John Travolta

John Travolta debutó como director con “Ven a volar conmigo”, un proyecto muy personal inspirado en el recuerdo de su primer vuelo en avión cuando tenía ocho años.

Pero el momento más memorable llegó fuera de la pantalla: el protagonista de Grease y Pulp Fiction recibió por sorpresa una Palma de Oro honorífica por el conjunto de su carrera. “¡No puedo creerlo, esto es más que un Óscar!”, exclamó emocionado el actor de 72 años.

El director John Travolta posa con su Palma de Oro Honorífica (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El homenaje de Vin Diesel a Paul Walker

Vin Diesel protagonizó uno de los momentos más emotivos del festival durante la celebración de los 25 años de Rápidos y furiosos.

El actor desfiló por la alfombra roja junto a Michelle Rodriguez, Jordana Brewster y Meadow Walker, hija de Paul Walker, fallecido en 2013 en un accidente automovilístico.

Visiblemente conmovido, Diesel se quebró al hablar de Walker, a quien describió durante años como su “hermano”.

Fuente: AFP