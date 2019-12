No suelo tener el miedo de la página en blanco porque tengo dos herramientas que siempre me dan material para escribir: mi memoria y mi curiosidad. La primera funciona como un archivo del que servirme y suele llevarme a mi infancia, a los 70 de la gente común, una época que me sigue resultando muy linda para contar. De ahí salieron varios textos de No le llames amor a cualquier cosa.