Marcel Duchamp abandonó el arte por el ajedrez y ahora el MoMA lo homenajea con una megapartida

Marcel Duchamp, 'La partida de ajedrez', 1910. La pintura representa a los hermanos del artista y a sus respectivas esposas (Foto: Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Paris/Association Marcel Duchamp; via Philadelphia Museum of Art and The Museum of Modern Art, New York)

Marcel Duchamp, fundador del movimiento dadaísta, es probablemente el primer artista que mejoró su reputación al anunciar su abandono del arte. Prefería, según él, dedicar su tiempo a jugar al ajedrez. Este francés, afincado en Nueva York, estudiaba asiduamente las jugadas y participaba en torneos profesionales. Su supuesta retirada de la creación artística acabó considerándose un triunfo final en sí mismo.

El martes 28 de julio, en una celebración deportiva del que habría sido el 139.º cumpleaños de Duchamp, el MoMA de Nueva York organizará un evento ajedrecístico en su honor. Los visitantes podrán subir a la sexta planta para ver la extensa retrospectiva de Duchamp, o bien quedarse en el vestíbulo, donde Susan Polgar, una célebre gran maestra nacida en Hungría y residente en Estados Unidos, se enfrentará a unos 50 artistas, historiadores y otros miembros del mundo del arte en una partida simultánea, es decir, una exhibición en la que juega contra todos los participantes, en 50 tableros diferentes, al mismo tiempo.

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Susan Polgar, gran maestra de ajedrez, será desafiada por 50 amantes del arte simultáneamente en un evento ajedrecístico en el vestíbulo del MoMA (Foto: Matteo de Mayda / The New York Times)

A decir verdad, sus rivales en el mundo del arte no son precisamente grandes talentos del ajedrez. “Cambiaría toda mi carrera en historia del arte por ser un gran jugador de ajedrez, pero no soy nada bueno”, dijo Francis Naumann, antiguo marchand de arte y destacado estudioso de Duchamp, quien impulsó el evento del MoMA. El objetivo es recrear una partida simultánea que tuvo lugar en el museo en 1974, durante la primera retrospectiva del artista francés.

Duchamp, un hombre delgado y reservado, con el rostro huesudo de un santo y aficionado a los puros cubanos, murió como artista-pensador, que impulsó la pintura y la escultura más allá de la mera artesanía, acercándolas a la filosofía. Aunque inicialmente fue criticado por dibujar un bigote y una perilla en una reproducción de la Mona Lisa y por elevar una pala de nieve comprada en una tienda a la categoría de arte, sentó las bases del movimiento del arte conceptual que despegó en este país en la década de 1960 y lo consagró como su enigmático profeta.

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Para él, el ajedrez comenzó como un asunto familiar. La retrospectiva del MoMA se inaugura con una pintura temprana de gran fascinación psicológica, La partida de ajedrez (1910), ambientada en un jardín salpicado de vegetación, que representa a sus dos hermanos mayores, también artistas, en plena partida, sumidos en una profunda concentración. Su cercanía contrasta con la distancia de sus esposas, figuras rígidas que miran en direcciones opuestas, aparentemente absortas en pensamientos ajenos al ajedrez.

Otras mujeres de la familia manifestaron su aburrimiento con el ajedrez de forma más dramática. Man Ray, el dadaísta nacido en Brooklyn, afirmó en sus memorias que la primera esposa de Duchamp, Lydie Sarazin-Levassor —cansada de pasar largas noches sola en un departamento de París mientras su marido salía a jugar al ajedrez con sus amigos— demostró su descontento pegando las piezas del juego al tablero. Si bien esto no lo curó de su adicción, sí precipitó el divorcio de la pareja.

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'Duchamp jugando al ajedrez con un desnudo (Eve Babitz)', Retrospectiva de Duchamp, Museo de Arte de Pasadena, 1963 (Foto: Julian Wasser; Estate of Julian Wasser / Craig Krull Gallery, Santa Monica, California)

Afortunadamente, el segundo matrimonio de Duchamp, con Alexina (Teeny) Sattler, quien creció en Cincinnati, fue mucho más armonioso. Ayudó que ella fuera una apasionada del ajedrez. En 1959, la pareja se mudó a West 10th Street en Greenwich Village expresamente para vivir frente a su lugar favorito, el Marshall Chess Club, donde jugaban a diario, y guardaron silencio sobre Étant Donnés, la instalación clandestina del tamaño de una habitación que lo absorbió durante años a pesar de su jactancia pública de haber dejado de hacer arte.

“La vida empieza a los 76 con una exposición individual”, escribió Duchamp con optimismo a un amigo en 1963, cuando el Museo de Arte de Pasadena (actualmente Museo Norton Simon) organizó la primera retrospectiva de su obra. En una famosa fotografía tomada en el museo, aparece sentado jugando al ajedrez con una mujer desnuda, cuyo cabello oscuro le cubre el rostro. Se trataba de Eve Babitz, una estudiante de arte de 20 años que más tarde alcanzaría renombre como novelista y autora de memorias en California.

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La fotografía de Julian Wasser, reproducida con frecuencia, suele considerarse un icono de la audacia vanguardista. Sin embargo, también puede interpretarse como claramente anticuada. La imagen del genio masculino septuagenario disfrutando de la atención junto a una mujer anónima, desnuda y mucho más joven, puede parecer una traición al espíritu empoderador femenino del ajedrez.

Y, francamente, el ajedrez es un juego protofeminista. (Aclaro que participaré —vestida— en la partida simultánea del MoMA).

Inventado originalmente en la India en el siglo VI, el ajedrez fue rediseñado en la Edad Media para reflejar el poder que ostentaban las reinas en la sociedad feudal y ofrecer un entretenimiento a los nobles que vivían en sus sombríos castillos. De todas las piezas, la reina es la única que puede desplazarse rápidamente por múltiples casillas en todas las direcciones en un solo movimiento. El rey, en cambio, solo puede moverse de una casilla en una, como si sufriera de fascitis plantar.

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¿Podemos afirmar que el ajedrez representa una forma de arte? Duchamp, por supuesto, creía que sí. “He llegado a la conclusión de que, si bien no todos los artistas son ajedrecistas, todos los ajedrecistas son artistas”, comentó generosamente en 1952, en un discurso ante la Federación de Ajedrez del Estado de Nueva York.

Dibujo de Marcel Dzama, 'Demasiadas noches y solo una reina o Caballeros largos para una reina solitaria', 2014. (El artista participará en el evento del MoMA). Una sola reina de color verde azulado rinde homenaje a un famoso juego de ajedrez diseñado por el artista surrealista Max Ernst, y los caballos del tablero están basados ​​en un diseño de Marcel Duchamp (Foto: Marcel Dzama, via David Zwirner)

Por otro lado, muchos intelectuales han descartado el juego como una pérdida de tiempo. Si bien se sabe que Albert Einstein jugaba, declaró públicamente que el ajedrez reprimía el libre pensamiento, “encadenando la mente y el cerebro”.

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Algunos de los participantes en la partida simultánea del MoMA comparten una visión igualmente poco romántica del juego. “El ajedrez no es una forma de arte”, afirma Amy Cappellazzo, destacada asesora artística. “Hace por tu cerebro lo que el yoga hace por tu cuerpo. En el arte, debe existir la posibilidad de innovación, y en el ajedrez no existe tal posibilidad. No se pueden cambiar las reglas del juego”.

Es cierto. El ajedrez, al fin y al cabo, es un juego de guerra o estrategia militar ambientado en un minicampo de batalla. En mi opinión, sigue estando reñido con la esencia misma de la creación artística, que exige que los artistas se adentren en su interior e intenten dar vida a nuevas formas, en lugar de aplastar a la competencia.

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Los artistas harían bien en ignorar a sus enemigos y centrarse en su propio desarrollo creativo. “El principal enemigo de un artista es el tiempo”, afirmó Marcel Dzama, artista canadiense afincado en Brooklyn, cuyos dibujos y películas neosurrealistas están repletos de imágenes de tableros de ajedrez en blanco y negro, y que participará en la muestra simultánea del MoMA.

Se invita a los visitantes a sentarse y jugar en la retrospectiva de Carol Bove, en un escenario que ella misma diseñó para el Museo Guggenheim. Cada pieza es una miniescultura minimalista (Foto: Myrthe Giesbers / The New York Times)

Independientemente de si el ajedrez es o no una forma de arte, el diseño de los tableros de ajedrez sin duda lo es. La escultora Carol Bove, cuya vibrante retrospectiva en el Museo Guggenheim se encuentra en sus últimas semanas, ha provisto el vestíbulo del museo con cinco elegantes mesas de ajedrez, cuyos caballos y alfiles han sido transformados en pesadas piezas de acero, cada una una miniescultura minimalista. Se invita a los visitantes a sentarse y jugar, desafiando las habituales normas de no tocar.

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El MoMA posee una gran cantidad de juegos de ajedrez diseñados por artistas; sin embargo, si tocas el Juego de Ajedrez de Man Ray, de alrededor de 1926, un emblema del buen gusto en el diseño que ha sido ampliamente replicado, te expulsarán inmediatamente del edificio. Piezas extragrandes en plata y negro —conos, pirámides y otras formas geométricas austeras— se alzan desde un plano horizontal, dotando a un campo de batalla feudal de la energía vertical y los reflejos especulares de una ciudad del siglo XX.

Por cierto, Man Ray describió su nivel de ajedrez como el de un simple “empujador de madera”, según el nuevo libro académico de Larry List, Atracción permanente: Man Ray y el ajedrez.

Las piezas de ajedrez extragrandes de Man Ray, en plata y negro (Foto: Man Ray Trust/Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Paris; via The Museum of Modern Art, New York)

Sin duda, no se ha escrito lo suficiente sobre otro juego de ajedrez del MoMA, el Ajedrez Blanco de Yoko Ono, de alrededor de 1966, un instrumento brillantemente eficaz diseñado para frustrar a los asesinos y promover una visión del mundo que invita a la paz. La creación de Ono, un tablero completamente blanco con piezas blancas, impide a los jugadores distinguir sus reyes y reinas de los de su oponente, condenando así cualquier intento de vencer al enemigo. (Las versiones posteriores del juego se titulan Juega con confianza).

Hoy, en lugar del dadaísmo, tenemos datos y plataformas de juego como Chess.com, que han impulsado un auge mundial en la popularidad del ajedrez. Una oleada de jugadores más jóvenes llegó en 2020, cuando la serie de Netflix Gambito de dama se convirtió en un éxito. Reemplazó la imagen popular de los nerds del ajedrez con el seductor resplandor de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), una pelirroja de ojos grandes que lucía un peinado al estilo de principios de los años 60 y se quedaba despierta en la cama por las noches, visualizando las jugadas de ajedrez en el techo.

La obra de Yoko Ono, “Juego de ajedrez blanco”, de alrededor de 1966, se exhibió en “Yoko Ono: Exposición individual, 1960-1971”, en el Museo de Arte Moderno, en 2015 (Foto: The Museum of Modern Art, New York; Photo by Thomas Griesel)

Es cierto que era adicta a los sedantes, un detalle completamente irreal, según Judith Polgar, la gran maestra que preside la partida simultánea del MoMA. En una reciente conversación telefónica, Polgar, de 57 años, la mayor de tres hermanas que comenzaron su vida en Budapest como prodigios del ajedrez, y autora de unas memorias con un título tan significativo como Reina Rebelde, remarcó que no habría podido convertirse en la primera mujer en obtener el título de gran maestra en 1991 si hubiera seguido el ejemplo de Beth Harmon, que consumía pastillas. “Creo firmemente en la importancia de tener un cuerpo sano y una mente sana”, explicó. “Nunca bebí alcohol, excepto para el brindis de fin de año”.

En la próxima partida simultánea del MoMA, Polgar ha accedido amablemente a conceder ventaja de tiempo a sus oponentes. Tendrá mucho menos tiempo que los demás para realizar sus movimientos. Deberá desplazarse de un tablero a otro (y al siguiente, y al siguiente), calculando 50 movimientos en un abrir y cerrar de ojos, mientras que cada uno de sus oponentes utiliza ese tiempo para realizar un solo movimiento.

Al igual que Duchamp, cree que las partidas de ajedrez poseen una belleza feroz. “Cuando uno contempla el techo de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, sabe que es hermoso, y lo mismo ocurre con el ajedrez, solo que se necesita más conocimiento para comprenderlo", dijo. “Hay que saber cómo se mueven las piezas para apreciar la belleza que tenemos delante. Es una belleza oculta”.

Fuente: The New York Times