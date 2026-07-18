Honduras: La DPI detuvo en Catacamas a dos padres por trata y explotación sexual de sus hijas

La DPI capturó en Catacamas, Olancho, a una mujer de 39 años y a un hombre de 57 acusados de trata y explotación sexual contra sus hijas menores de edad. (Cortesía: DPI Honduras)

La DPI capturó en Catacamas, Olancho, a una mujer de 39 años y a un hombre de 57 acusados de trata y explotación sexual contra sus hijas menores de edad, un caso en el que, según la investigación, las niñas de entre 11 y 13 años fueron sometidas durante cerca de dos años a explotación sexual comercial dentro de su propia vivienda a cambio de dinero.

La operación se realizó el 17 de julio de 2026 con participación del Departamento de Delitos Especiales de la Dirección Policial de Investigaciones, la Unidad Especial de Delitos de Trata de Personas, el Ministerio Público, la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la organización no gubernamental OUR RESCUE. Durante el procedimiento también fueron decomisados cuatro teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis como parte de la evidencia judicial.

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De acuerdo con la información oficial, los dos detenidos son los padres biológicos de las víctimas y tenían orden de captura por explotación sexual de menores agravada y violación calificada agravada. La mujer es originaria de Catacamas y residente en la colonia Valde Ramos, también conocida como Balderramos; el hombre es originario de Goascorán, Valle, y también residía en ese sector de Catacamas.

Las niñas fueron explotadas en su vivienda y apartadas de la escuela

La investigación policial y técnico-científica sostiene que los padres permitían el ingreso de hombres mayores de edad a la casa para que mantuvieran relaciones sexuales con las niñas a cambio de pagos mensuales y otras sumas previamente acordadas. Como los imputados no trabajaban, obligaban a las menores a exigir dinero a los agresores para asegurar el ingreso económico.

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La operación del 17 de julio de 2026 reunió a la DPI, el Ministerio Público, la ATIC y OUR RESCUE, y dejó el decomiso de cuatro teléfonos celulares como evidencia judicial. (Cortesía: DPI Honduras)

Las autoridades también establecieron que a las niñas se les prohibía asistir a centros educativos para mantenerlas dedicadas exclusivamente a las actividades de explotación. Una de las menores quedó embarazada como resultado de los abusos y, siempre según el expediente, sus padres la sometieron a un aborto forzado.

Tras ese episodio, la madre comenzó a suministrar anticonceptivos a las niñas para evitar nuevos embarazos que interrumpieran la actividad ilícita. Ese dato forma parte de los elementos que la Dirección Policial de Investigaciones incorporó en la causa.

El caso avanzó tras nuevas pruebas forenses y un rescate ejecutado el 9 de julio

Antes de estas capturas, la madre había denunciado a un hombre por el supuesto rapto de una de sus hijas. Ese individuo fue arrestado por violación especial y en su declaración afirmó que la mujer vendía a sus propias hijas.

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La investigación policial sostiene que los padres permitían el ingreso de hombres mayores de edad a la casa y obligaban a las menores a exigir dinero para sostener el ingreso económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese momento, la sospechosa fue requerida y después liberada por falta de pruebas. Las autoridades señalaron que los análisis de medicina forense y las investigaciones complementarias reunidas recientemente permitieron demostrar de manera científica su presunta responsabilidad y facilitaron la emisión de la orden de captura ejecutada este 17 de julio.

El 9 de julio de 2026, durante una operación de saturación y allanamiento en la colonia Balderramos de Catacamas, las autoridades rescataron a tres menores de edad. Después del operativo, las víctimas quedaron bajo resguardo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para recibir asistencia psicológica, médica y legal.

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