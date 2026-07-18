Comenzó una nueva edición de la Bienal del Chaco: el clásico certamen internacional de escultura a cielo abierto

El clásico certamen de escultura a cielo abierto de Resistencia, Chaco

Se inauguró en Resistencia una nueva edición de la Bienal del Chaco 2026, el certamen internacional de escultura a cielo abierto, que reúne a 10 artistas seleccionados de distintos países y a siete escultores invitados. El acto de apertura marcó el inicio de nueve jornadas de trabajo y actividades en la capital chaqueña.

Desde este sábado 18 hasta el 26 de julio, los artistas seleccionados realizarán sus obras con los mismos materiales y a la vista del público que podrá interactuar con ellos durante todo el proceso de realización. Además del Premio del Jurado, hay un Premio del Público. La tradición que tiene esta provincia en materia de arte escultórico ha generado también un público muy consciente, formado y participativo que siempre colma el predio de la Fundación Urunday, organizadora de la Bienal, donde tiene lugar el certamen y una gran cantidad de actividades paralelas [ver detalle al pie de la nota].

PUBLICIDAD

Acto de presentación de la Bienal Internacional de Escultura del Chaco

La Bienal Internacional de Escultura 2026 se inició con el acto de bienvenida que tuvo lugar el viernes 17 de julio en Resistencia. En el certamen principal participan 10 escultores elegidos entre 439 postulaciones de 70 países, mientras que otros siete invitados trabajan en paralelo durante el encuentro.

Durante la apertura hablaron la directora artísticade la Bienal, Mimo Eidman, y el gobernador del Chaco, Leandro Zdero. Eidman recordó que “las Bienales de Escultura, que comenzaron en 1988, se convirtieron con el paso del tiempo en una experiencia compartida por toda la comunidad”.

PUBLICIDAD

“Es una alegría recibirlos en esta tierra donde la escultura forma parte de nuestra identidad provincial —siguió diciendo la directora artística de la Bienal—. Acá la escultura es historia, y es identidad. El protagonismo de la ciudadanía es la prueba más clara de que en Chaco el arte es comprendido como bien cultural, como un derecho y como una construcción colectiva".

Espectáculo artístico en el acto de bienvenida de la Bienal

Zdero dio la bienvenida a los participantes: “Deseamos que disfruten cada minuto de esta gran Bienal 2026”.

Durante la velada, actuaron el músico Alejandro Acosta, creador del himno de la Bienal, y el coro Qom Chelaalapí, además de los cuerpos de baile Ferrazzano, Porfirio y el Ballet Contemporáneo del Chaco.

PUBLICIDAD

Empieza la Bienal del Chaco: un certamen de escultura a cielo abierto

La Bienal cuenta con la Declaración de Interés Cultural de la Municipalidad de Resistencia, la Carpeta Protocolar de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, además de la Declaración de Interés del Senado de la Nación Argentina.

Cómo nació y creció la Bienal del Chaco

La historia de esta original experiencia artística se remonta a 1988, cuando se realizó el primer Concurso de Escultura a Cielo Abierto en la Plaza 25 de Mayo. El proyecto surgió por impulso del escultor chaqueño Fabriciano Gómez, fallecido en el año 2021, junto con un grupo de colegas.

PUBLICIDAD

Desde entonces, cada edición incorpora 10 esculturas de gran formato al patrimonio urbano de la ciudad.

La Bienal cuenta con auspicio de la UNESCO desde 1997 y con la licencia Marca País Argentina. En la apertura, Eidman también evocó a Fabriciano Gómez como maestro y fundador de la Bienal.

PUBLICIDAD

Un escultor en plena tarea

Quiénes compiten en la Bienal y de qué países son

Los 10 escultores consagrados que participarán del certamen este año son: el argentino Néstor Vildoza, el bielorruso Alex Sorokin, el búlgaro Georgi Minchev, el chileno Mauricio Guajardo, el español José Carlos Cabello Millán, la italiana Francesca Bernardini, la polaca Anna Teresa Rasińska, el turco Furkan Depeli, la ucraniana Lyudmyla Mysko y el uzbeko Ulash Urakov.

Este año los participantes trabajan con mármol travertino y acero inoxidable. Cada escultor eligió uno de esos materiales o una combinación de ambos para desarrollar su proyecto durante los nueve días qeu durará el certamen.

PUBLICIDAD

Los escultores invitados de esta edición

En paralelo con el certament principal, se celebra el Décimo Encuentro de Escultores Invitados. En ese espacio participan Desirée de Ridder, Carola Zech, Norma Siguelboim, el sueco Eka Acosta, el español Rafael Blasco Císcar, Lucas Caricato y Óscar Leiva.

A diferencia del certamen principal, los invitados cuentan con libertad técnica y de materiales. Todos presentan proyectos individuales que el público puede seguir en vivo durante el encuentro.

PUBLICIDAD

Vista aérea del predio donde se desarrolla la Bienal

Resistencia ya cuenta con más de 700 esculturas producidas desde 1988, distribuidas por sus calles y plazas — un museo a cielo abierto que la consolidó como la Capital Nacional de las Esculturas y ubicó a la Bienal entre los concursos escultóricos a cielo abierto más importantes del mundo.

Actividades programadas en la Bienal

En torno a los encuentros de escultores internacionales, esta edición despliega una amplia programación artística, cultural y académica que expande y enriquece la experiencia de la Bienal:

PUBLICIDAD

Concurso de Escultura para Estudiantes de Artes. Estudiantes de carreras de arte de todo el país compiten realizando una obra escultórica propia, en diálogo directo con los grandes maestros que trabajan a metros de distancia.

Alumnos de escuelas primarias visitan la Bienal

Muestras de Escultura. La Asociación de Escultores Chaqueños presenta su producción reciente, sumando otra capa de mirada local al certamen internacional.

Encuentro de Maestros Artesanos Argentinos. Reúne a referentes de la artesanía nacional, en un espacio dedicado a la trayectoria y el oficio.

Encuentro de Arte Indígena y Artesanía de Pueblos Originarios. Un espacio de visibilización y encuentro para las comunidades originarias y su producción artesanal.

Festival Filarmónico. Organizado por la Fundación Pradier – Redes Culturales, convoca a jóvenes músicos del país junto a directores y profesores de distintas partes del mundo.

Madre Canción. Un ciclo dedicado a la canción, la palabra y la memoria, con conversatorios y participaciones de relevancia nacional.

En paralelo con el certamen principal hay otras actividades artísticas y culturales

Agitá la Bienal. Circuito Cultural Guaraní y G5 Conexiones despliegan una agenda escénica pensada para artistas emergentes.

Artes Escénicas. Teatro, música y danza toman los escenarios de la ciudad durante los diez días de Bienal.

Arte y Tecnología. Un espacio de intercambio sobre el rol de las nuevas tecnologías en la producción artística contemporánea.

Ciclo Educativo. Propuestas formativas pensadas para acercar la experiencia de la Bienal a estudiantes y docentes.

Congreso Internacional de Artes. Organizado por la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE, suma la dimensión académica al certamen.

Simposio y Reunión Anual del ICLAFI – ICOMOS. Un acontecimiento histórico: por primera vez este comité consultivo de la UNESCO en materia de patrimonio cultural sesiona en Argentina y en América Latina, con el Poder Legislativo del Chaco como anfitrión institucional, un hito que posiciona al Chaco y a la Bienal en el centro del debate internacional sobre patrimonio, derecho y políticas públicas.