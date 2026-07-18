Honduras

Hermano de Vianka García asegura que la joven quería salir de Honduras para alejarse de su pareja

El hermano de Vianka García afirmó que la joven intentaba tramitar su pasaporte en secreto para abandonar Honduras y comenzar una nueva vida lejos de su pareja.

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El hermano de Vianka García brindó declaraciones tras retirar el cuerpo de la morgue. (FOTO: Infobae)
El hermano de Vianka García brindó declaraciones tras retirar el cuerpo de la morgue. (FOTO: Infobae)

El caso de Vianka Ninoska García continúa generando conmoción en Honduras. Este viernes, durante el retiro del cuerpo de la morgue de San Pedro Sula, el hermano de la víctima aseguró que la joven planeaba salir del país de manera discreta para alejarse de su pareja sentimental, quien figura como el principal sospechoso de su muerte.

Según el familiar, tras el crimen han salido a la luz diversas situaciones que, a su juicio, reflejan que Vianka buscaba poner fin a la relación y comenzar una nueva etapa fuera de Honduras.

Relató que la joven incluso habría iniciado los trámites para obtener su pasaporte sin que su pareja lo supiera, con la intención de entregarlo posteriormente a una tía y preparar su salida del país.

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Las declaraciones forman parte de los testimonios brindados por familiares de la víctima y, hasta el momento, no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades encargadas de la investigación.

Familia asegura que intentaba escapar

El hermano de Vianka manifestó que la joven nunca compartió abiertamente sus planes por temor a que su pareja descubriera sus intenciones.

De acuerdo con su testimonio, el objetivo era abandonar Honduras de manera reservada para proteger su integridad y comenzar una nueva vida en el extranjero.

Asimismo, una persona cercana a la familia indicó que Vianka tenía la intención de viajar a España, donde esperaba establecerse lejos de la relación que mantenía.

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La familia asegura que la joven planeaba abandonar Honduras de manera discreta. (FOTO: HCH)
La familia asegura que la joven planeaba abandonar Honduras de manera discreta. (FOTO: HCH)

Los familiares consideran que el principal sospechoso pudo haberse enterado de esos planes, aunque esa hipótesis forma parte de sus declaraciones y no ha sido corroborada por las autoridades.

Cuestionan versión de un accidente

Durante sus declaraciones, el hermano de la víctima también rechazó las publicaciones que, según afirmó, el principal sospechoso ha realizado en redes sociales, donde presuntamente presenta el hecho como un accidente.

El familiar aseguró que esa versión contradice los resultados preliminares de la autopsia practicada por Medicina Forense.

Familiares rechazaron la versión de que la muerte haya sido un accidente. (FOTO: Diario Tiempo)
Familiares rechazaron la versión de que la muerte haya sido un accidente. (FOTO: Diario Tiempo)

Según explicó, el informe establece como causa de muerte un disparo en la cabeza, por lo que insistió en que se trató de un homicidio y no de un hecho accidental.

También señaló que, presuntamente, el sospechoso tomó el teléfono celular de Vianka después del crimen para enviar mensajes, situación que pidió sea investigada por las autoridades competentes.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado públicamente esas afirmaciones.

Recuerdan a una madre dedicada

Entre lágrimas, el hermano describió a Vianka como una mujer dedicada completamente a sus hijos y comprometida con su hogar.

Afirmó que, pese a las dificultades que enfrentaba en su vida personal, siempre procuró cuidar de su familia y mantener el bienestar de sus hijos como su principal prioridad.

La muerte de Vianka García ha generado consternación en San Pedro Sula. (FOTO: Diario Tiempo)
La muerte de Vianka García ha generado consternación en San Pedro Sula. (FOTO: Diario Tiempo)

Asimismo, sostuvo que el día del crimen el principal sospechoso presuntamente había estado consumiendo bebidas alcohólicas durante varias horas.

Según su relato, Vianka únicamente le pidió que dejara de beber antes de que ocurrieran los hechos que ahora son investigados por las autoridades.

La prioridad es proteger a los hijos

El familiar explicó que la principal preocupación de la familia es la recuperación emocional de los hijos de Vianka, especialmente de la menor de edad que, según su versión, escuchó el disparo y posteriormente encontró a su madre herida.

Indicó que los niños requerirán atención psicológica especializada para afrontar el impacto emocional provocado por la tragedia.

Finalmente, hizo un llamado al principal sospechoso para que se entregue voluntariamente a las autoridades y enfrente el proceso judicial correspondiente.

Mientras tanto, el Ministerio Público y la Policía Nacional continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades legales en este caso, que permanece bajo proceso.

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Vianka GarcíaHondurasSan Pedro Sula,

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