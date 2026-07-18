El Salvador: Imponen prisión a alias “El Diabólico” por liderazgo y control de estructura criminal

El fallo judicial ubicó en 2007 el origen de la clica MGLS de la Mara Salvatrucha y señaló que funcionaba con una jerarquía rígida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una resolución emitida por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, Daniel Isaac Guzmán Peña, conocido como “El Diabólico”, recibió una condena de 43 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública, informó este viernes la cuenta oficial de Centros Judiciales.

De acuerdo con la información de Centros Judiciales, Guzmán Peña ocupaba el rol de corredor dentro de la clica Midnight Gangster Locos Salvatruchos (MGLS), que forma parte del programa Hollywood de la Mara Salvatrucha (MS-13). El tribunal consideró probada su responsabilidad en la organización y dirección de actividades delictivas desde el año 2007 en áreas clave del distrito San Salvador Centro.

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La misma resolución judicial determinó sentencias para otros integrantes de la estructura. Por un lado, Alexis Ernesto García Rojas, alias “El Weekend”, fue sentenciado a 30 años de prisión. Según Centros Judiciales, García Rojas ostentaba el rango de homeboy con funciones de liderazgo, participación que quedó evidenciada durante el proceso.

El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó en El Salvador a Daniel Isaac Guzmán Peña a 43 años de prisión por agrupaciones ilícitas vinculadas a la MS-13. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condenas y revelación de la estructura interna de la clica

De igual forma, Centros Judiciales detalló que, además de estas dos figuras de alto rango, ocho integrantes de la MGLS, identificados con el rango de homeboys, recibieron penas de 25 años de prisión cada uno. El tribunal valoró la gravedad de los hechos y la persistencia de la clica en mantener el control territorial y la cohesión interna a través de estrictas reglas.

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La estructura interna de la clica MGLS quedó expuesta durante el juicio. La organización operaba principalmente en la urbanización Cima I y en las colonias La Constancia, Zucaritas, San Rafael y El Carmelo, todas ubicadas en el distrito de San Salvador Centro. El tribunal enfatizó que la presencia sostenida de la clica en esas zonas facilitó la comisión de delitos y la intimidación de la población local.

En el proceso se destacó la dureza de las normas internas de la clica. Centros Judiciales recogió en la sentencia que una de las reglas más severas consistía en la prohibición de abandonar la organización. El castigo para quienes desobedecían esa norma era la muerte, según quedó documentado en las actuaciones judiciales.

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La resolución incluyó también a un colaborador de menor rango, condenado a 20 años de prisión por su participación en la estructura criminal. Centros Judiciales recalcó la importancia de las pruebas presentadas, que permitieron acreditar la pertenencia y los roles jerárquicos de cada uno de los acusados.

El tribunal concluyó que la clica mantuvo control territorial en cinco zonas de San Salvador Centro y que esa presencia facilitó delitos e intimidación contra la población local. (Cortesía: Centros Judiciales)

La clica MGLS fue fundada en 2007 y mantuvo una estructura jerárquica rígida, lo que permitió a las autoridades judiciales atribuir responsabilidades específicas a cada uno de los miembros procesados. Las condenas impuestas reflejan la gravedad de los delitos cometidos y el impacto nocivo que estas organizaciones ejercen sobre la paz pública y la seguridad en El Salvador, subraya el reporte oficial.

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La sentencia dictada por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado sienta un precedente en el combate judicial contra las agrupaciones ilícitas y envía un mensaje sobre la aplicación rigurosa de la ley contra quienes integran estructuras criminales.