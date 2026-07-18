El Salvador

El Salvador: Imponen prisión a alias “El Diabólico” por liderazgo y control de estructura criminal

La justicia salvadoreña pena de 43 años en prisión a miembro de la Mara Salvatrucha, tras comprobar su papel jerárquico en una clica que operaba desde 2007 en varias zonas de la capital

Guardar
Google icon
Dos hombres calvos sentados en sillas blancas con camisetas y pantalones cortos blancos, esposados, frente a una pared gris.
El fallo judicial ubicó en 2007 el origen de la clica MGLS de la Mara Salvatrucha y señaló que funcionaba con una jerarquía rígida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una resolución emitida por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, Daniel Isaac Guzmán Peña, conocido como “El Diabólico”, recibió una condena de 43 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública, informó este viernes la cuenta oficial de Centros Judiciales.

De acuerdo con la información de Centros Judiciales, Guzmán Peña ocupaba el rol de corredor dentro de la clica Midnight Gangster Locos Salvatruchos (MGLS), que forma parte del programa Hollywood de la Mara Salvatrucha (MS-13). El tribunal consideró probada su responsabilidad en la organización y dirección de actividades delictivas desde el año 2007 en áreas clave del distrito San Salvador Centro.

PUBLICIDAD

La misma resolución judicial determinó sentencias para otros integrantes de la estructura. Por un lado, Alexis Ernesto García Rojas, alias “El Weekend”, fue sentenciado a 30 años de prisión. Según Centros Judiciales, García Rojas ostentaba el rango de homeboy con funciones de liderazgo, participación que quedó evidenciada durante el proceso.

Manos de persona con tatuajes, esposadas con grilletes, brazos tatuados y camiseta blanca.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó en El Salvador a Daniel Isaac Guzmán Peña a 43 años de prisión por agrupaciones ilícitas vinculadas a la MS-13. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condenas y revelación de la estructura interna de la clica

De igual forma, Centros Judiciales detalló que, además de estas dos figuras de alto rango, ocho integrantes de la MGLS, identificados con el rango de homeboys, recibieron penas de 25 años de prisión cada uno. El tribunal valoró la gravedad de los hechos y la persistencia de la clica en mantener el control territorial y la cohesión interna a través de estrictas reglas.

PUBLICIDAD

La estructura interna de la clica MGLS quedó expuesta durante el juicio. La organización operaba principalmente en la urbanización Cima I y en las colonias La Constancia, Zucaritas, San Rafael y El Carmelo, todas ubicadas en el distrito de San Salvador Centro. El tribunal enfatizó que la presencia sostenida de la clica en esas zonas facilitó la comisión de delitos y la intimidación de la población local.

En el proceso se destacó la dureza de las normas internas de la clica. Centros Judiciales recogió en la sentencia que una de las reglas más severas consistía en la prohibición de abandonar la organización. El castigo para quienes desobedecían esa norma era la muerte, según quedó documentado en las actuaciones judiciales.

La resolución incluyó también a un colaborador de menor rango, condenado a 20 años de prisión por su participación en la estructura criminal. Centros Judiciales recalcó la importancia de las pruebas presentadas, que permitieron acreditar la pertenencia y los roles jerárquicos de cada uno de los acusados.

El tribunal concluyó que la clica mantuvo control territorial en cinco zonas de San Salvador Centro y que esa presencia facilitó delitos e intimidación contra la población local. (Cortesía: Centros Judiciales)
El tribunal concluyó que la clica mantuvo control territorial en cinco zonas de San Salvador Centro y que esa presencia facilitó delitos e intimidación contra la población local. (Cortesía: Centros Judiciales)

La clica MGLS fue fundada en 2007 y mantuvo una estructura jerárquica rígida, lo que permitió a las autoridades judiciales atribuir responsabilidades específicas a cada uno de los miembros procesados. Las condenas impuestas reflejan la gravedad de los delitos cometidos y el impacto nocivo que estas organizaciones ejercen sobre la paz pública y la seguridad en El Salvador, subraya el reporte oficial.

La sentencia dictada por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado sienta un precedente en el combate judicial contra las agrupaciones ilícitas y envía un mensaje sobre la aplicación rigurosa de la ley contra quienes integran estructuras criminales.

Temas Relacionados

MS-13San SalvadorCrimen organizadoPandillasEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: La DPI detuvo en Catacamas a dos padres por trata y explotación sexual de sus hijas

La investigación señala que las menores, de 11 a 13 años, fueron sometidas por cerca de dos años a abusos comerciales dentro de su casa, a cambio de pagos y otras sumas acordadas

Honduras: La DPI detuvo en Catacamas a dos padres por trata y explotación sexual de sus hijas

Misión médica dominicana supera las 2,500 atenciones en zonas afectadas por los terremotos en Venezuela

La brigada sanitaria enviada por República Dominicana reforzó la respuesta internacional tras los sismos, cubriendo casi un tercio de las atenciones médicas reportadas por equipos extranjeros en el país sudamericano

Misión médica dominicana supera las 2,500 atenciones en zonas afectadas por los terremotos en Venezuela

Tribunal salvadoreño condena con penas de hasta 199 años de prisión a miembros del corporativo ARGOZ por estafa masiva

La administradora única de la empresa y cuatro miembros más recibieron penas de entre 13 y 199 años por una red de fraudes inmobiliarios que data de 1980

Tribunal salvadoreño condena con penas de hasta 199 años de prisión a miembros del corporativo ARGOZ por estafa masiva

Poder Judicial rechaza asistir a reunión convocada por Laura Fernández por considerar que compromete su independencia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, informó que los jerarcas del Poder Judicial no participarán en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública convocada por la presidenta de Costa Rica para el próximo 20 de julio. La decisión responde a que la agenda incluye temas que, según la institución, podrían afectar la independencia judicial y las competencias constitucionales de los magistrados.

Poder Judicial rechaza asistir a reunión convocada por Laura Fernández por considerar que compromete su independencia

Extradición de Alessio Casimirri: el respaldo de la oposición nicaragüense en el exilio y el paso que falta

Ruta del Cambio, el movimiento de Félix Maradiaga, acusa al sandinismo de convertir el país en un espacio de impunidad mientras Roma redobla presión y promete no retroceder

Extradición de Alessio Casimirri: el respaldo de la oposición nicaragüense en el exilio y el paso que falta

TECNO

Cuál es el asistente de IA de Elon Musk para programar sin límites con código abierto

Cuál es el asistente de IA de Elon Musk para programar sin límites con código abierto

Cuál es el riesgo de usar el celular mientras se carga y está conectado a una toma

Copa Mundial generó casi 214 millones de nuevos seguidores en Instagram: Messi, Vozinha y Haaland de capitanes

WhatsApp superó los 29 millones de mensajes por segundo en el mundo gracias a Argentina

Cinco trucos con la IA para llenar la polla del Mundial de fútbol y otros torneos

ENTRETENIMIENTO

Steven Spielberg reveló cuál fue su actor favorito de todos los tiempos: “Probablemente, el mejor del mundo”

Steven Spielberg reveló cuál fue su actor favorito de todos los tiempos: “Probablemente, el mejor del mundo”

Rashida Jones habló del peso de crecer bajo el legado de Quincy Jones: “Es muy difícil no sentirte un fracaso”

La sorprendente razón por la que Lenny Kravitz entrena con pantalones de cuero o vaqueros ajustados

“Siento que cada año me diagnostican algo más”: Lili Reinhart habla de su lucha contra enfermedades crónicas

Zendaya confirma que se alejará de Hollywood tras un intenso 2026: “A veces necesitas desaparecer por un tiempo”

MUNDO

Irán amenazó con una "ofensiva total" si Estados Unidos mantiene los bombardeos

Irán amenazó con una "ofensiva total" si Estados Unidos mantiene los bombardeos

Según imágenes satelitales y expertos, un petrolero sancionado está derramando petróleo cerca de Omán

Nueva amenaza de la Guardia Revolucionaria de Irán contra Estados Unidos: “Esperen...”

Un corrimiento de tierra en China dejó ocho muertos, 34 desaparecidos y más de 1.100 personas sin hogar

Un político alemán desató una polémica tras ser padre por gestación subrogada en Estados Unidos