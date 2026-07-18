Panamá

Crean en Panamá cuatro juzgados de niñez ante una carga superior a 17,000 procesos anuales

Los nuevos despachos funcionarán en David, La Chorrera, San Miguelito y Veraguas para agilizar la atención y reducir la saturación de los tribunales existentes.

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Juez en estrado de madera, dos mujeres en una mesa, dos hombres en otra, un oficial de seguridad de pie, y ventanas altas en la sala de tribunal.
Aproximadamente el 56% de los expedientes corresponde a asuntos estrictamente relacionados con la materia familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corte Suprema de Justicia aprobó la creación de cuatro nuevos juzgados especializados en Niñez y Adolescencia que estarán ubicados en David, La Chorrera, San Miguelito y Veraguas, como respuesta al crecimiento sostenido de los casos y a la saturación que enfrentan los despachos judiciales existentes.

La medida quedó establecida en el Acuerdo N.° 359 del 16 de junio de 2026, publicado en la Gaceta Oficial. La decisión había sido aprobada por el Pleno de la Corte durante una sesión ordinaria celebrada el pasado 14 de mayo.

Tres de los nuevos despachos serán juzgados municipales de Niñez y Adolescencia. El primero tendrá su sede en David, provincia de Chiriquí, y atenderá asuntos correspondientes al Tercer Distrito Judicial.

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El segundo funcionará en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, bajo la denominación de Juzgado Primero Municipal de Niñez y Adolescencia del Tercer Circuito Judicial de Panamá.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La jurisdicción de Niñez y Adolescencia recibe regularmente más de 17,000 procesos al año en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera dependencia será instalada en San Miguelito y corresponderá al Segundo Circuito Judicial de Panamá. El cuarto despacho tendrá funciones distintas: será el Juzgado Primero de Ejecución de Pensiones Alimenticias de Niñez y Adolescencia de Veraguas, dentro del Segundo Distrito Judicial.

La creación de estos tribunales busca ampliar la cobertura territorial, acercar los servicios judiciales a las familias y reducir la presión sobre los juzgados de circuito, que actualmente absorben la mayor parte de los expedientes relacionados con menores de edad y conflictos familiares.

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Más de 17,000 procesos al año

El acuerdo advierte que la carga procesal dentro de la jurisdicción de Niñez y Adolescencia registra un crecimiento sostenido y exige una mayor capacidad de respuesta. Los juzgados de circuito del país reciben regularmente más de 17,000 procesos anuales.

Del total, aproximadamente el 56% corresponde estrictamente a asuntos de familia. Esa proporción equivale a más de 9,500 expedientes cada año relacionados con situaciones que pueden involucrar custodia, protección de menores, conflictos familiares y otras decisiones sensibles para niños y adolescentes.

Mujer de pie con el brazo levantado y expresión preocupada frente a un hombre de espaldas con manos abiertas. Una mesa de centro desordenada y un sofá al fondo.
Los procesos de pensión alimenticia son fundamentales para garantizar recursos destinados a alimentación, salud, educación y vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corte identificó que el Primer y el Segundo Circuito Judicial concentran los volúmenes más elevados. Una situación similar ocurre en Panamá Oeste, Chiriquí y Veraguas, donde la carga de trabajo de los despachos existentes es considerada crítica.

Las estadísticas correspondientes a 2025 muestran que Chiriquí acumuló 2,371 casos entre la carga municipal y circuital, la cifra más alta entre las jurisdicciones mencionadas en el acuerdo.

Veraguas registró 1,669 expedientes; Panamá Oeste, 1,271; y San Miguelito, aproximadamente 968. En conjunto, estas cuatro zonas concentraron seis mil doscientos setenta y nueve casos ingresados durante el año pasado.

Para la Corte, las cifras reflejan una tendencia constante al aumento y justifican la apertura de nuevas dependencias que permitan ofrecer respuestas más rápidas. La intención es que los asuntos puedan ser atendidos cerca del lugar de residencia de los usuarios, sin trasladar toda la presión hacia los tribunales superiores.

Los tribunales especializados buscarán agilizar decisiones que inciden directamente en el bienestar de niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los tribunales especializados buscarán agilizar decisiones que inciden directamente en el bienestar de niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con más juzgados resulta especialmente importante en esta jurisdicción porque las demoras pueden afectar directamente derechos esenciales de menores de edad. En los procesos de pensión alimenticia por ejemplo, la ejecución oportuna de una decisión puede determinar el acceso de un niño a alimentación, salud, educación y vivienda.

Un despacho especializado en pensiones

El tribunal creado en Veraguas atenderá exclusivamente la ejecución de pensiones alimenticias conforme a las competencias establecidas en la Ley 42 de 2012. Su función será hacer efectivas las decisiones relacionadas con estas obligaciones y dar seguimiento a los procesos asignados desde el comienzo de su implementación.

El acuerdo recuerda que la legislación establecía que los juzgados de ejecución de pensiones alimenticias debían instalarse en 2023 y que en cada distrito judicial debía funcionar, como mínimo, una dependencia de este tipo.

Los tres juzgados municipales de Niñez y Adolescencia comenzarán a tramitar y decidir los nuevos procesos que les sean repartidos. Los despachos seccionales o de circuito existentes conservarán los expedientes que ya se encuentran bajo su conocimiento, lo que evita trasladar causas en curso y posibles retrasos adicionales.

Una mujer y un hombre sentados en una mesa larga con tres niños pequeños entre ellos. Un juez se sienta en un estrado en el fondo. Hay documentos.
La cercanía de los nuevos tribunales permitirá que las familias tramiten sus casos sin desplazarse hacia otras jurisdicciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la vigencia fiscal de 2026 se cuenta con los fondos necesarios para crear las cuatro dependencias, según el documento. La medida también se encuentra alineada con el Plan Estratégico Institucional 2020-2030 del Órgano Judicial.

La cantidad de funcionarios que integrará cada tribunal será determinada por la estructura de cargos de la institución. Las posiciones deberán ocuparse conforme a la Ley 53 de 2015, que regula la Carrera Judicial.

La apertura de los nuevos despachos representa un paso para descongestionar el sistema, pero su impacto dependerá de que reciban suficiente personal, presupuesto, equipos y apoyo técnico. Frente a más de 17,000 procesos al año, la cercanía territorial debe acompañarse de capacidad real para resolver casos con rapidez y garantizar que los derechos de niños y adolescentes no queden atrapados en la mora judicial.

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