Crimen y Justicia

Dictaron prisión preventiva al policía acusado de asesinar a un joven cuando iba a jugar al fútbol en Ituzaingó

Pese a que la defensa reiteró que el imputado había actuado en legítima defensa, el tribunal desestimó el argumento. Según el fallo, remarcaron que no existieron actos de amenaza por parte de los jóvenes baleados

Guardar
Google icon
Primer plano de un joven caucásico con gorra negra y camiseta blanca, haciendo un pulgar arriba, con un paisaje costero rocoso y el mar de fondo
Juan Cruz Leal viajaba en moto junto a su amigo, cuando ambos fueron baleados por un policía de la Ciudad

Este viernes, la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Morón confirmó la prisión preventiva del oficial de la Policía de la Ciudad Lucas Adrián Gómez (36), acusado de haber asesinado a Juan Cruz Leal e intentado matar a su amigo Daniel Enrique Khune el pasado 12 de marzo en Ituzaingó. Aunque había alegado un supuesto acto de legítima defensa, el argumento fue rechazado.

Después de que los abogados defensores, Guillermo Endi y Agustina Vivas Ferlín, argumentaran que el policía actuó en “legítima defensa putativa” al creer erróneamente que iba a ser víctima de un robo, el tribunal negó el recurso defensivo.

PUBLICIDAD

De esta manera, los jueces Fabián Cardoso, Fernando Bellido y Diego Grau negaron las solicitudes de acceder a una excarcelación o la prisión domiciliaria. Con esta definición, las autoridades dispusieron que el imputado cumpla con un régimen de prisión preventiva hasta que se celebre el juicio oral.

Según la información publicada por Primer Plano Online, el hecho ocurrió a las 22:05 horas del 12 de marzo en la calle Martín Rodríguez, esquina Suboficial Perdomo de Ituzaingó, donde Gómez, junto a su esposa, circulaban en una moto Honda XR 150 sin patente. Al advertir que detrás de ellos iban Juan Cruz Leal y Daniel Khune en una Honda CB, decidió acelerar.

PUBLICIDAD

unidad penal 39 de ituzaingo
Gómez permanecerá detenido hasta que se realice el juicio

Más tarde se reconstruiría que los jóvenes iban apurados para llegar a jugar al fútbol con sus amigos en la cancha “Goles y Gambeta” de Merlo. Sin embargo, en ese momento, el policía realizó una maniobra brusca de frenado y derrape para cruzar su moto delante de los jóvenes. Fue así que, sin mediar palabra, extrajo su arma reglamentaria y les disparó a ambos.

A Juan Cruz le disparó dos veces. Uno de los proyectiles impactó en la región posterior del hemitórax derecho y el otro ingresó por el muslo izquierdo, lo que afectó su arteria femoral. Como consecuencia de la gravedad de las heridas, el joven, de 21 años, murió horas después de haber sido ingresado en el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó.

En el caso de la segunda víctima, Khune recibió un disparo en el hemitórax derecho, con entrada y salida. Pese a la seriedad de la lesión, los médicos explicaron que logró sobrevivir debido a que el proyectil no llegó a dañar sus órganos vitales.

Desde que se confirmó la muerte de Leal, Gómez permanece detenido en un pabellón especial de la Unidad Penal 39 de Ituzaingó, a la espera del juicio. La prisión preventiva había sido dictada a mediados de abril por el juez de Garantías Ricardo Fraga, a pedido de la fiscal María Alejandra Bonini, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 2 de Ituzaingó.

Hospital Bicentenario de Ituzaingó
Juan Cruz murió horas después de que fuera ingresado al hospital local, mientras que su amigo logró sobrevivir

De la misma manera, el acusado fue acusado de haber cometido los delitos de homicidio agravado por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad pública y por el uso de arma de fuego (por la muerte de Leal), en concurso real con homicidio agravado en grado de tentativa (por el ataque a Khune).

Frente a esto, la defensa volvió a sostener que Gómez había disparado para neutralizar una supuesta agresión, debido a que él y su pareja habían creído que la moto de los jóvenes se acercaba “de manera sospechosa”, tras haber sido víctimas de un robo previo.

En línea con esto, remarcó que el acusado había asistido a las víctimas, pero el juez Fraga apuntó que ese argumento ya había sido calificado como “una entelequia”. Esto quiere decir que el relato estaba sujeto a una situación ficticia e irreal, debido a que los jóvenes no habrían hecho ningún acto de amenaza en contra de la pareja.

Por este motivo, la Cámara de Apelaciones concluyó que “no existen elementos objetivos” que respalden la hipótesis de la defensa. Asimismo, destacaron que el propio Gómez nunca describió una amenaza concreta: no vio armas, no recibió intimidaciones ni exigencias de entrega de bienes, y su reacción se basó únicamente en la presencia de la otra motocicleta detrás de él y en maniobras similares.

Uno de los fundamentos centrales del fallo apuntó a la experiencia policial de Gómez, con más de doce años en la fuerza, lo que a juicio de los jueces lo obligaba a tener una mejor evaluación del riesgo antes de usar su arma de fuego. Por esto, sostuvieron que existían alternativas menos lesivas para verificar la situación y que el policía disparó cuando el supuesto peligro aún era incierto.

En su resolución, el tribunal consideró que subsisten riesgos procesales que justifican la prisión preventiva, entre ellos, la gravedad de los delitos imputados, la posibilidad de una pena severa y un informe en el que vecinos relataron antecedentes de intervenciones previas de Gómez mostrando su arma en situaciones de alarma barrial.

Temas Relacionados

ItuzaingóJuan Cruz LealHomicidiosPolicía de la CiudadGatillo fácilÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Denunció a dos hombres por abuso sexual, esperó casi diez años una condena y los absolvieron “por el beneficio de la duda”

El caso ocurrió en 2016 en Tafí Viejo, Tucumán. Después de que un tribunal condenara a Franco Trapani y Álvaro Rodríguez, la Corte provincial los absolvió y dejó planteada una discusión sobre la valoración de la prueba y la perspectiva de género en estos casos

Denunció a dos hombres por abuso sexual, esperó casi diez años una condena y los absolvieron “por el beneficio de la duda”

“Dayana, si no me devolvés la cadenita llamo al 911″: el increíble caso de la viuda negra colombiana que atacó a un empresario en Puerto Madero

Karina Marcela Osorio Díaz será echada del país luego de robarle a un hombre 50 años mayor en una exclusiva torre tras una cita. El trago drogado que falló y su captura a cargo de la Policía de la Ciudad

“Dayana, si no me devolvés la cadenita llamo al 911″: el increíble caso de la viuda negra colombiana que atacó a un empresario en Puerto Madero

El ex gimnasta olímpico Federico Molinari fue condenado por grooming contra una alumna de su escuela

El finalista en anillas en Londres 2012 recibió una pena de 1 año y 8 meses de prisión por los mensajes que le envió entre febrero de 2021 y febrero de 2022 a una adolescente de 15 años

El ex gimnasta olímpico Federico Molinari fue condenado por grooming contra una alumna de su escuela

Siete detenidos y 11 allanamientos: cayó una banda que cometía entraderas en Mar del Plata

Fue en el marco de un amplio operativo de la Policía Bonaerense. Los sospechosos están acusados de delitos ocurridos entre mayo y julio, incluyendo robos y hurtos automotores

Siete detenidos y 11 allanamientos: cayó una banda que cometía entraderas en Mar del Plata

Procesaron a Mauricio Ríos, el “okupa VIP” de Cariló vinculado al ex chofer de Néstor Kirchner

El juez federal Santiago Inchausti acusó al empresario y a su cómplice Paul Etcheverry por conducir una camioneta robada con papeles truchos hallada en la casa que había ocupado en 2020

Procesaron a Mauricio Ríos, el “okupa VIP” de Cariló vinculado al ex chofer de Néstor Kirchner

DEPORTES

La fuerte autocrítica de Eduardo Coudet tras la eliminación de River Plate ante Aldosivi en la Copa Argentina: “Fue un papelón”

La fuerte autocrítica de Eduardo Coudet tras la eliminación de River Plate ante Aldosivi en la Copa Argentina: “Fue un papelón”

Tras las eliminaciones de River Plate y San Lorenzo, así quedó el cuadro completo de octavos de final de la Copa Argentina

16 frases de Scaloni: su abrazo con Messi tras ganarle a Inglaterra y el emotivo mensaje al plantel a dos días de enfrentar a España

Messi habló en la previa a la final del Mundial 2026: “España tiene un gran juego, pero tenemos nuestras armas”

Trump celebró que el Mundial batió récords de asistencia y audiencia: “Fue extraordinario”

TELESHOW

Cómo es la carrera por cantar el himno en la final del Mundial: las posibilidades de cada artista y el pedido de la Selección

Cómo es la carrera por cantar el himno en la final del Mundial: las posibilidades de cada artista y el pedido de la Selección

La reacción de Moria Casán luego de que Adabel Guerrero reavivara su antigua pelea: “No aprendió nada”

Marcelo Tinelli recordó sus encuentros con Xuxa: “Pensé que sería la mamá de mis hijos, fui quedado”

La reacción de Santiago Korovsky luego de que unos militares le preguntaran por las Malvinas tras el partido con Inglaterra

Sofía Aldrey se despidió de su panza con un emotivo álbum a días de ser mamá: “Ya me da nostalgia”

INFOBAE AMÉRICA

Irán amplío sus ataques contra posiciones de EEUU en Medio Oriente con ataques a bases en Jordania, Kuwait y Bahréin

Irán amplío sus ataques contra posiciones de EEUU en Medio Oriente con ataques a bases en Jordania, Kuwait y Bahréin

La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá retuvo cigarrillos de contrabando valorados en 60 millones de dólares

El Salvador: Imponen prisión a alias “El Diabólico” por liderazgo y control de estructura criminal

El presidente Bernardo Arévalo confirma que el sismo de 7.4 no deja fallecidos

Hermano de Vianka García asegura que la joven quería salir de Honduras para alejarse de su pareja