—Para comparar las religiones, por ejemplo el universo egipcio, con la liturgia hebraica, con el mundo católico, siempre la relación con lo sagrado estuvo mediada por el olor. Básicamente esta idea de elevar a lo divino, a la deidad las plegarias. La imagen del humo subiendo está presente en cada una de las tradiciones. El incienso es fundamental en el catolicismo, también en el mundo árabe. Hace unos años estuve en Qatar, los mercado están mediados por el olor. La relación con lo divino siempre fue una relación fragante. Se pensaba que los dioses, incluso en el cristianismo, las figuras divinas son figuras fragantes. A la Virgen María se la expone visualmente incluso rodeada de flores, en contraste con un mundo corrupto, el mundo de lo cotidiano, una sociedad de la muerte. Sin embargo, el perfume surge en Europa como gran elemento ornamental; en las cortes francesas, como una nueva máscara. Pensar al perfume como máscara, como un nuevo tipo de ropa que uno se calza para presentarse ante el otro. La historia del perfume es larga, pero un momento clave, quizás en el siglo XX, con un perfume clave que es el Chanel No. 5, que es uno de los primeros con ingredientes sintéticos. Esto permite la industrialización del perfume y produce un boom que lo vivimos hasta el día de hoy: cómo los perfumes industrializados surgen de a miles por año. Por ejemplo a mí me intriga mucho cómo se venden los perfumes. Son uno de los pocos objetos que uno no sabe qué ingredientes tienen. No están en la etiqueta sus ingredientes químicos, obviamente por una cuestión de secreto industrial, pero cuando uno ve los avisos de los perfumes, uno ve que venden aspiraciones, formas de ser. El hombre tiene que ser salvaje, el hombre tiene que estar lleno de coraje. Uno ve actores, libertad. En cambio las mujeres tienen que ser suaves, tienen que ser florales. Hay una operación de marketing muy fuerte porque no hay fragancias masculinas y femeninas. Esto se puede ver con los colores, esta cosa de pensar que los chicos es color celeste y las chicas es rosa. Son convenciones culturales y sociales que se solidifican y quedan. Es interesante. ¿Por qué el perfume de mujer tiene que ser floral y el de un hombre tiene que estar más relacionado con la madera, con el tabaco? Es una convención cultural, y lo interesante de pensar estas cosas es que te ayudan a desnaturalizarlo y decir: por qué es así. Puede ser que en el futuro no sea así. Así nos fue en el pasado. Hay una anécdota muy linda con la imposición de la cultura: cómo el concepto de halitosis fue una creación del marketing. A principios del siglo XX se intentó crear un nuevo mercado, un nuevo producto, entonces se apuntó a las mujeres, a lo que los publicistas creían que era el público que iba a comprar un nuevo producto, básicamente porque la ausencia de este producto incidía en su sociabilidad. Los afiches que se venden a comienzos del siglo XX muestran a mujeres y se les da el mensaje de si tenés un mal olor en la boca nunca te vas a casar. Pero lo interesante, por ejemplo, es que esto no apunta al hombre; recién apunta al hombre en 1930, con la crisis internacional que se da con la debacle de las bolsas, se empieza a apuntar al hombre para decirle: si vos tenés mal aliento no vas a conseguir trabajo. Entonces se busca impactar en la inseguridad del comprador. Esto ocurre también con el antitranspirante, una invención del siglo XX. Imaginate el posicionamiento de un nuevo producto que no existía hasta ese momento y cómo este producto incide en la sensibilidad. Ya nos acostumbramos a que tapamos los olores del cuerpo. Oler al otro, los cuerpos, los olores naturales que tiene todo ser humano, todo homo sapiens en toda la historia de la humanidad, es ofensivo. Vivimos una época y una cultura permeada por la vigilancia permanente al mal olor. ¿Por qué? Porque oler mal te pone en una posición de menor valor, por así decir. Uno concibe al otro en términos de olor. Uno puede estar diciendo los argumentos más interesantes pero si alguien percibe que huele mal es una ofensa. Es interesante cómo se construye este juicio, cómo en otras culturas no ven mal el olor corporal, por qué debemos tapar olores naturales, por qué el olor de la axila está mal visto en un encuentro social y no en otro, cómo los prejuicios olfativos se han utilizado históricamente para denigrar al otro.