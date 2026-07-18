Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo confirma que el sismo de 7.4 no deja fallecidos

El Gobierno mantuvo durante la tarde la evaluación de afectaciones tras el movimiento telúrico de las 08:48 frente al Pacífico y ordenó medidas preventivas, mientras desplegó patrullajes, monitoreo vial y reconocimiento aéreo

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Dos personas, una con chaleco naranja y la otra con traje, sentadas en un escritorio con documentos, teléfonos móviles, una lámpara y un reloj de arena
Bernardo Arévalo informó que el sismo de 7.4 en Guatemala no había dejado víctimas fatales hasta la tarde del viernes. (Gobierno de Guatemala)

El presidente Bernardo Arévalo ratificó este viernes que el sismo de 7.4 grados registrado a las 08:48 frente a las costas del Pacífico de Guatemala no había dejado víctimas fatales hasta la tarde, mientras el Gobierno mantenía evaluaciones de daños, suspendía clases en cuatro departamentos y desplegaba operativos de monitoreo vial, seguridad y reconocimiento aéreo.

Arévalo informó a través de sus redes sociales que el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres respondió “inmediatamente” y verificó la situación de la población a nivel nacional. El mandatario se reunió con la secretaria ejecutiva de Conred Claudinne Ogaldes para evaluar posibles víctimas y daños materiales.

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La alerta de tsunami fue cancelada a las 11:00, más de dos horas después del temblor, y el Ministerio de Educación ordenó la suspensión de clases como medida preventiva en San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu. La medida alcanza a centros educativos públicos, privados, por cooperativa, municipales y extraescolares de esos cuatro departamentos.

El epicentro se ubicó en el océano Pacífico, frente al departamento de Quetzaltenango, en una zona próxima al estado mexicano de Chiapas. La institución declaró alerta anaranjada institucional tras el movimiento telúrico, que fue sensible en la mayor parte del territorio nacional.

Dos hombres, uno con gorra azul y uniforme verde, otro con boina granate y chaleco naranja sobre uniforme camuflado. Un helicóptero gris en pista
Personal del Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala observa un helicóptero en una pista de aterrizaje. (Ejército de Guatemala)

El Gobierno activó monitoreo vial, patrullajes y revisión de hospitales

Arévalo indicó que, junto con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se activó el protocolo de monitoreo de la red vial. Los primeros reportes oficiales señalaron desprendimientos de rocas sobre la calzada Los Principales, en San Pedro La Laguna, aunque sin incidentes mayores.

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En ese punto continuaban las labores de limpieza del tramo y de resguardo para quienes transitan por el lugar. La Policía Nacional Civil también realizaba recorridos de prevención y verificación en los municipios de Santa Clara La Laguna y San Pedro La Laguna, en Sololá, para evaluar daños y brindar apoyo a la población.

El presidente añadió que el Ministerio de Salud no reportaba daños estructurales en las Redes Integradas de Servicios de Salud ni en hospitales. A la vez, todas las unidades de tierra, aire y mar del Ejército de Guatemala quedaron en apresto, mientras la Fuerza Aérea efectuaba un reconocimiento aéreo en San Marcos.

Ese es, hasta ahora, el dato central del balance oficial: no hay fallecidos reportados, pero las autoridades siguen revisando infraestructura, viviendas y servicios esenciales en varios puntos del país. La verificación continuaba durante la tarde en un corredor de 10 departamentos con percepción fuerte del sismo.

Un grupo de personas sentadas en mesas de un salón con chalecos naranja y azul. Al fondo, un banner azul de la Gobernación de Suchitepéquez, Guatemala
Delegados de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres participan en un seminario de capacitación en la Gobernación Departamental de Suchitepéquez, Guatemala. (Ejército de Guatemala)

Los primeros daños se concentraron en derrumbes y afectaciones leves en viviendas

Ogaldes informó en una evaluación preliminar que el temblor causó derrumbes en el departamento de San Marcos y daños leves en viviendas de Quetzaltenango y Alta Verapaz. Hasta la tarde del viernes, el Sistema Conred verificaba posibles afectaciones en Chimaltenango, Escuintla, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez y Totonicapán.

La institución sostuvo que seguía desarrollando evaluaciones en el territorio para determinar posibles daños en infraestructura, viviendas y servicios esenciales. Arévalo pidió a la población mantenerse informada únicamente por canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Un hombre y tres rescatistas con cascos observan una casa de bloques de cemento junto a una puerta marrón y un gran deslizamiento de tierra
En seguimiento a las acciones de respuesta después del sismo registrado en el territorio nacional, el Ejército de Guatemala realizó evaluaciones de daños en diferentes puntos de la República, (Ejército de Guatemala)

Por su parte, el Ejército informó en sus redes sociales que activó el Centro de Operaciones de Emergencia Militar en todo el país para fortalecer la coordinación, el seguimiento de la situación y la planificación de apoyo inmediato cuando las autoridades competentes lo requieran. También señaló que sus unidades continuaban vigilantes como parte del Sistema Conred.

La Fuerza Aérea Guatemalteca realizó vuelos de reconocimiento en San Marcos para evaluar posibles daños, verificar las condiciones de las comunidades y reforzar la coordinación interinstitucional. Además, la Brigada de Operaciones para Montaña apoyó las labores de levantamiento de escombros en la zona tres del municipio de Quetzaltenango.

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