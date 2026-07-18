La guía cultural más completa para disfrutar en familia las vacaciones de invierno en Buenos Aires

Buenos Aires despliega en las vacaciones de invierno 2026 una agenda cultural con teatro, circo, música, danza, literatura y talleres en la ciudad y el conurbano

Buenos Aires despliega para las vacaciones de invierno 2026 una agenda cultural de gran alcance, con propuestas que van desde el estreno argentino de un ballet del Royal Danish Ballet en el Teatro Colón hasta espectáculos con entradas desde $10.000 en las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA), pasando por una oferta gratuita y masiva en el Palacio Libertad, el Centro Cultural Recoleta, la Feria del Libro Infantil y una decena de museos públicos. Teatro, circo, música, danza, literatura y talleres componen un mapa que se extiende por toda la ciudad y el conurbano durante las dos semanas del receso escolar.

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Teatro

El Teatro Colón abre las vacaciones con el estreno argentino de Alice’s Adventures in Wonderland, a cargo del Ballet Estable con dirección de Julio Bocca. La producción, del Royal Danish Ballet y el Royal Swedish Ballet, tiene coreografía de Christopher Wheeldon y música de Joby Talbot, con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires bajo la batuta de David Briskin. Las funciones van del 17 al 25 de julio a las 20, y los domingos 19 y 26 a las 17. En la Sala Principal, el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón presenta ¿Sabías que el mar tiene corazón?, una obra lírica para chicos a partir de 7 años, con funciones del martes 21 al domingo 26. En el Salón Dorado, Cartas que cantan, aventuras líricas en el altillo se puede ver desde el sábado 18 de julio hasta el domingo 2 de agosto. Las entradas se consiguen en www.teatrocolon.org.ar.

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El Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) suma tres estrenos y una reapertura para las vacaciones, con entradas que arrancan en $10.000. En el Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715), el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín presenta Remigio Verdiales, un carpincho, una comedia musical de títeres escrita y dirigida por Pablo Gorlero. La obra narra la historia de Remigio, un carpincho cuya vida en el humedal se ve alterada por el avance de la urbanización. Con humor, coreografías y canciones originales, aborda la empatía, el trabajo colectivo y la convivencia. Funciones de martes a domingos a las 15. Duración: 60 minutos. Entradas: $15.000.

En el Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765), el mismo Grupo de Titiriteros presenta El Gran Circo, el clásico creado por Ariel Bufano en 1983, ahora con dirección de Adelaida Mangani y codirección de Ariadna Bufano. El espectáculo supera las 800 funciones y el medio millón de espectadores en su historia. Por la pista desfilan el Payaso Totó, el Mago Merlino, las Tres Avestruces Gigantes y el pequeño hombre-bala Goleto, entre otros personajes. Se presenta con funciones de martes a domingos a las 15. Duración: 50 minutos. Entradas: $15.000. Los martes 21 y 28 habrá funciones distendidas para personas neurodivergentes.

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En el Teatro Regio, Manuelita, mi casa es el mundo, versión libre basada en el libro de María Elena Walsh, con dirección de Chacho Garabal y música de Lolo Micucci, recorre la travesía de la célebre tortuga desde Pehuajó hasta París. La propuesta presenta a una Manuelita aventurera en una búsqueda de identidad, con una puesta visual moderna y poética. Los martes habrá funciones distendidas para personas neurodivergentes.

En el Teatro de la Ribera (Pedro de Mendoza 1821, en La Boca), Benito de La Boca regresa para su cuarta temporada. El musical, con idea y dirección general de Lizzie Waisse, dramaturgia de Juan Francisco Dasso y música original de Gustavo Mozzi, integra teatro, música en vivo, artes plásticas y poesía para retratar la vida de Benito Quinquela Martín. El elenco lo encabeza Roberto Peloni —reemplazado por Mariano Magnífico en varias funciones de julio—, con músicos en escena que incluyen bandoneón, violoncello, clarinete y piano. Funciones de miércoles a viernes a las 14 y sábados y domingos a las 15. Espectáculo sugerido para mayores de 10 años. Duración: 85 minutos. Entradas: platea $18.000, pullman $12.000, viernes $10.000.

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El Teatro Colón presenta en vacaciones de invierno el estreno argentino de Alice's Adventures in Wonderland con el Ballet Estable y dirección de Julio Bocca

El Palacio Libertad (Sarmiento 151) propone en su Sala Argentina tres espectáculos en rotación: Héroes, villanos y mamás, con dramaturgia de Melina Pogorelsky y dirección de Maricel Santin (del 15 al 19 de julio); Clownies Cazamentiras, con dirección de Virginia Kaufmann (del 22 al 26 de julio); y Nico y la máquina de los atrapasueños, con guion y dirección de Gustavo Guzmán (del 29 de julio al 2 de agosto). El tercer piso del centro cultural suma propuestas para la primera infancia: Una sonrisa vale más que mil palabras, de Martín Garibaldi; Un mapa, una valija y te cuento, de Victoria Ciano; y Guarda!, de la Compañía Turnoc. Hasta el domingo 19, Ana María Picchio presenta Anita te cuenta un cuento en el Salón de Honor. Toda la programación es de martes a domingos, con entrada libre en la mayoría de las propuestas.

En el teatro independiente, Waminix, de Proyecto Migra, vuelve al Teatro Timbre 4 (México 3554) con múltiples funciones. El espectáculo de circo-teatro con dirección de Leticia González de Lellis y Osqui Guzmán plantea un universo distópico donde un grupo de payasos mutantes enfrenta una tiranía. Funciones: domingos, miércoles, jueves y viernes a las 16; viernes a las 15; el sábado 1° de agosto a las 15 y 17. Entrada: $25.000 por Alternativa Teatral.

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¡Me acuerdo, me acuerdo!, de María Mangone y Julián Rodríguez Rona, se presenta en El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960) los sábados 18 y 25, jueves 23 y 30, martes 28 de julio y sábado 1° de agosto, todas a las 16. La obra, recomendada para chicos de 3 a 11 años, recorre las canciones de María Elena Walsh para explorar la memoria y el olvido. Entrada: $25.000.

Abuela Luna, de la Compañía Siete Quesos, con dramaturgia de Inés Cuesta y dirección de Eduardo Bertoglio, se puede ver todos los domingos de julio y el domingo 2 de agosto a las 19 en el Teatro Club de Trapecistas (Ferrari 252, CABA). La obra cuenta con las actuaciones de Ricardo Bustos y Gabriel Soria, actor dentro del espectro autista, y narra el viaje de un científico a la Luna con un combustible ecológico. Entrada general: $20.000. Habrá funciones especiales en Quilmes el miércoles 22 de julio a las 15 y 17 h en el Centro de Producción Cultural Amaicha (Av. 844 N°2226, San Francisco Solano). Entradas en www.alternativateatral.com.

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Barrocas, una posible historia, de creación colectiva con dirección de Mechi Moreno, combina música en vivo de violoncello y flauta traversa con clown y teatro físico. Se presenta en Nün Teatro Bar (Juan Ramírez de Velazco 419, CABA) los domingos 19 y 26 de julio y 2 de agosto a las 12, y los lunes 20 y 27 de julio a las 17:30. Entradas desde $25.000. El miércoles 29 habrá una función gratuita en el Cine York de Vicente López (Juan Bautista Alberdi 895, Olivos, Buenos Aires) a las 16.

En el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, CABA), la Capilla ofrece cada tarde un espectáculo diferente, todos con entrada libre para residentes y argentinos: Melocotón Pajarito (domingo 19 de julio a las 17); Historia del soldado de Igor Stravinsky con el Ensamble ArtHaus (jueves 23 al domingo 26 de julio, a las 18); Los Ludic Rompecabezas (miércoles 29 de julio a las 17), Las Hermanas Misterio (jueves 30 de julio a las 17), Amapola y su tormenta (vie 31 de julio a las 17), Uala y Fosi en Un Viaje Inesperado, con dirección de Julia Sigliano (sábado 1 de agosto a las 17) y Caray Circo (domingo 2 de agosto a las 17).

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El Complejo Teatral de Buenos Aires suma estrenos para las vacaciones de invierno con entradas desde $10.000 y funciones distendidas para personas neurodivergentes

El Salpicón, el musical de Hugo Midón y Carlos Gianni estrenado en 1995, vuelve con una nueva puesta protagonizada por Victoria Baldomir, Guido Botto Fiora, Camila Das Neves y Julia Morgado, con dirección de Baldomir y Sabrina Zelaschi y dirección musical del propio Gianni. Las funciones serán los martes 21 y 28 a las 16, y los viernes 24 y 31 y sábados 25 y 1° de agosto a las 17.30 en NÜN TEATRO BAR (Juan Ramirez de Velasco 419, CABA).

Noa, Nu y la Ballena, de la Compañía Helena con dirección de Silvina Grinberg, combina danza, teatro, música y biología marina en una historia sobre la contaminación acústica. Se presenta en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (Av. Ángel Gallardo 480, CABA) los sábados 18 y 25, domingos 19 y 26, viernes 24 y 31 de julio, y el sábado 1 y domingo 2 de agosto, todos a las 16 h. Entradas desde $20.000 en tuentrada.com.

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La Biblioteca del Congreso de la Nación presenta en su Auditorio Leonardo Favio (Alsina 1835) el Festival de Cuentos Polycromágicos con narraciones de Verónica Álvarez Rivera y dibujos en vivo de Poly Bernatene (martes 21 de julio a las 15), la obra Dafne y el dragón, para chicos a partir de 6 años (matesr 28 de julio a las 15) y la obra de títeres 3obras3 de Guillermo Bernasconi (jueves 30 de julio a las 15), y el jueves 23 de julio a las 15, El circo de la payasa Patín, con Fiorella Lo Pinto.

El Centro Ana Frank Argentina (CAFA, Superí 2647, CABA) abre sus puertas jueves, viernes, sábados y domingos de 14 a 19. El viernes 24 de julio y el sábado 1° de agosto a las 17:30 se presenta La ventana del árbol y Ana Frank, con entradas por Alternativa Teatral. Entrada general: $12.000; reducida: $9.000 para estudiantes, docentes y jubilados. Los docentes con hasta dos acompañantes entran gratis con inscripción previa.

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Circo

Servian El Circo presenta El Origen Mágico, un espectáculo que por primera vez integra una narrativa teatral con números circenses. La producción narra la historia real de Jorge Servian, fundador de la compañía, e incluye el globo de la muerte con cinco motociclistas, trapecistas y equilibristas. Dirección general: Cristian Servian; dirección artística: Ginett Servian; coreografías: Franco Rau. Las funciones son todos los días a las 15 y 18 en la Gran Carpa Castillo, frente al Tortugas Open Mall (Panamericana ramal Pilar Oeste, Provincia de Buenos Aires), desde el viernes 17 de julio hasta el domingo 2 de agosto. Entradas en www.serviantickets.com.

La Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1) recibe Innovacirco de martes a domingos durante todo el receso. Los martes habrá funciones distendidas para personas neurodivergentes con propuestas como Giorgio llega a Usina y Los Mellis Kids. En el Auditorio se presentan Grand Bohemia y Campanita, dos espectáculos que homenajean al circo, y Buscando al amigo ideal, de Les Ivans. La Sala de Cámara suma I Clown, un espectáculo de humor físico, música e improvisación.

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Música

El Auditorio Nacional del Palacio Libertad concentra buena parte de la agenda musical. El sábado 18 y el domingo 19 de julio se presenta Pipo Pescador con un recorrido por sus canciones. El martes 21, Hugo Figueras actúa junto al Coro Nacional de Música Argentina y músicos invitados. El miércoles 22, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía” y la Escuela de Formación Nacional en Danza (EFNED) presentan Las aventuras del Principito, de Ferrer Ferrán, con clásicos de María Elena Walsh y Rubén Rada, la cantante Karina Antonelli y el bailarín Federico Santucho del Ballet Folklórico Nacional. Los viernes 24 y 31 a las 18, la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” ofrece un concierto familiar con el Dúo Karma en formato sinfónico, con dirección de Ezequiel Silberstein y arreglos de Pablo Motta. El sábado 25 y el domingo 26 se presenta Las asombrosas vacaciones de El Salmón en la playa, con canciones de Andrés Calamaro. Toda la programación del Auditorio es con entrada libre.

La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía” completa su ciclo con dos funciones adicionales: el viernes 31 de julio a las 17 en el Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. Del Libertador 1902) y el sábado 1° de agosto a las 20 h en el XVI Ciclo Florida Cultura (Estanislao del Campo 1546, Florida Oeste, Provincia de Buenos Aires). Entrada libre y gratuita en las tres presentaciones.

El Centro Cultural Recoleta suma dos conciertos el sábado 18 de julio. A las 15, la Orquesta Plan Niñas y Niños del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla ofrece un programa con presentaciones solistas y cierre orquestal. A las 17, integrantes del Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla interpretan obras de Beethoven, Fauré y Víctor Heredia. Ambas propuestas son con entrada libre. Suman, además, las presentaciones de Vaivén, que presenta su primer disco OIA (martes 21 de julio a las 17 ), Coté, para chicos de 2 a 7 años (miércoles 22 de julio a las 17) y Churumbé (martes 28 de julio a las 17).

La Red de Museos BA organiza una programación especial de vacaciones de invierno en once espacios con talleres, visitas guiadas, cine y espectáculos

El Festivalito, primera edición de un festival inclusivo creado por Natalia Fullone de Casa Uno Producciones, se realiza el martes 21 de julio de 14 a 17 en ABRA Cultural (Hipólito Yrigoyen 840, CABA). Dirigido a familias con chicos de 3 a 10 años, propone más de 10 actividades en simultáneo y aborda de manera lúdica experiencias vinculadas al TDAH y la hipoacusia. En escena: Mundo Arlequín y Cuentos que se ven. Entradas limitadas por Alternativa Teatral.

En la Usina del Arte, el Auditorio ofrece cada día a las 17 espectáculos musicales para toda la familia: Mundo Arlequín con recital en vivo, Juventus Lyrica con una versión infantil de El barbero de Sevilla, de Gioacchino Rossini, cantada en español, y Nilocos con Jugar x jugar. En la Sala de Cámara, Caracolá entrelaza música y teatro, y La gran espera, el cocinero que nunca llega combina humor y participación del público.

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Danza

MOVI, el espectáculo de danza aérea de Brenda Angiel, celebra sus 10 años con una nueva temporada en Aérea Teatro (Bartolomé Mitre 4272, CABA). La propuesta es inmersiva: cuerpos suspendidos en el aire se fusionan con imágenes y música original de Juan Pablo Arcangeli. Las funciones van del jueves 23 de julio al domingo 2 de agosto, con distintos horarios según el día. Al finalizar cada función, el público puede sumarse a un taller arancelado de danza aérea con el elenco. Entrada: $20.000, con descuentos para estudiantes y jubilados. Reservas en Alternativa Teatral.

Seres que bailan, con coreografía y dirección de Laura Falcoff, propone un recorrido por danzas de distintas épocas —desde un minué hasta piezas inspiradas en Joseph Haydn, W. A. Mozart y Erik Satie— con diez intérpretes del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín. La obra se presenta del 23 de julio al 2 de agosto en el CTBA. El martes 28 habrá función distendida para personas neurodivergentes.

El Ballet Folklórico Nacional presenta Comunidad, escrita y dirigida por Emiliano Dionisi, el martes 28 de julio en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad.

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Feria del Libro Infantil

La 34ª Feria del Libro Infantil y Juvenil regresa a su sede histórica: el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC, Av. Figueroa Alcorta y Pueyrredón), con más de 3.000 metros cuadrados y más de 70 stands. Del 18 de julio al 2 de agosto, la feria funciona todos los días de 14 a 20 h, con entrada libre y gratuita. El programa incluye talleres, narraciones, clowns, música, teatro y dos Plazas Culturales con espectáculos permanentes. Del 13 al 17 de julio, el espacio recibe visitas escolares de 9 a 17 h con inscripción previa.

Entre las editoriales presentes, Marea Editorial ocupa el stand 21 con su colección Cómo fue, una serie de títulos sobre la historia reciente y la memoria para chicos y adolescentes. El lunes 20 de julio a las 16:30 , Marcela Bublik y la ilustradora Catalina de Sanctis presentan en la Plaza C el nuevo título de la colección, Te voy a contar quién soy.

En el stand 40, La Brujita de Papel comparte espacio con pípala y otras editoriales. La editorial pípala lleva una selección de libros ilustrados para todas las edades, entre ellos la trilogía de cuentos de hadas de Myriam Dahman y Nicolas Digard —El secreto del lobo, Leina y el Señor del Bosque y La Bruja Lechuza—, con ilustraciones de Júlia Sardà. También estarán presentes los títulos de la francesa Magali Le Huche, entre ellos Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte y Rosa-Luna y los lobos; los libros del italiano Davide Calì —Una historia sin clichés y Cuando sea grande—, ganador del premio al mejor escritor en la 44ª edición de los Premios Andersen en 2025; y los dos títulos de la poeta argentina Valeria Tentoni: Dos trenes, un tren, con ilustraciones de Sabina Schürmann, y Viaje al fondo del río, con ilustraciones de Guido Ferro.

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Museos y centros culturales

La Red de Museos BA despliega del 18 de julio al 2 de agosto una programación especial en once espacios: Museo Sívori, Museo Larreta, Museo Fernández Blanco, Museo de la Ciudad, Museo Histórico Saavedra, Museo de Arte Popular, Museo Perlotti, Museo del Cine, Casa Carlos Gardel, MIJU y Museo Quinquela Martín. La oferta incluye talleres de arte, espectáculos de música y circo, visitas guiadas y teatralizadas, y ciclos de cine. Programación completa en buenosaires.gob.ar.

El MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA) presenta Las chispas entre nosotros, una serie de recorridos y talleres para infancias a partir de las exhibiciones de Abel Rodríguez / Mogaje Guihu, Belkis Ayón y Dan Flavin, del 20 de julio al 2 de agosto. Las propuestas incluyen El latido de la luz, para chicos de 5 a 9 años, Destellos en la oscuridad, para chicos de 7 a 12 años y Pequeñas maneras de mirar un árbol, a cargo de Melania dos Santos. El jueves 23 habrá una visita en Lengua de Señas Argentina a las 18 h. Inscripción individual por actividad en malba.org.ar.

El Museo del Agua y de la Historia del Saneamiento de AySA (Palacio de las Aguas Corrientes) propone actividades gratuitas para chicos de 6 a 12 años. Los martes y jueves a las 14:30 se realizan visitas guiadas Un viaje en el tiempo en el Museo del Agua (con inscripción previa en museo_del_agua@aysa.com.ar). Los viernes 24 y 31 habrá un taller de arte ¿Cómo es tu mar? y el miércoles 29 un taller de Dibujo Expandido y Técnicas Mixtas para mayores de 12 años. Las visitas al palacio con guía son lunes, miércoles y viernes de 11 a 12.45 h, con entrada arancelada por Riobamba 750.

El Centro Cultural Recoleta suma talleres en su Sala de Dibujo: ilusiones ópticas con Irene Blei (sábado 18 de julio), azulejos portugueses con Marcela Palma (martes 21 y 28 de julio), stop motion con Moco y Hélium (sáb 25 de julio), cuentos ilustrados con Gustavo Sala (domingo 26 de julio), pintura coreana hojakdo con Seoho Cho del Centro Cultural Coreano (miércoles 29 de julio), taller de Moomins con Romina Santoni (jue 30 de julio) y paisajes andinos en acuarela con Andrea Maya (viernes 31 de julio, sábado 1 de agosto y domingo 2 de agosto). El cine del CCR ofrece los ciclos Las aventuras de Joe Johnston y ¡Cartoon! También habrá cortometrajes de Canadá y México. Toda la programación es libre y gratuita para residentes y argentinos.

El Palacio Libertad ofrece una programación de vacaciones de invierno con entrada libre en la mayoría de las propuestas, espectáculos para la primera infancia y actividades para adolescentes

La BCN propone en su Sala Infantil María Elena Walsh (Hipólito Yrigoyen 1750, CABA) el ciclo Vacaciones de invierno con la Kermés literaria el sábado 18 de julio de 14 a 15 y de 17 a 18.

El Centro Ana Frank Argentina abre sus puertas jueves, viernes, sábados y domingos de 14 a 19 h, con visitas guiadas por cuatro salas con objetos originales de la época. Los viernes 24 y 31 a las 16 habrá un taller de collage creativo para chicos a partir de 6 años, sin inscripción previa.

El Palacio Libertad suma al programa de vacaciones la Sala Inmersiva con El taller de los sueños, inspirado en Pinocho, del 15 de julio al 2 de agosto. La Terraza del Auditorio Nacional se transforma en Siempre Terraza, con estaciones de literatura infantil, narraciones y talleres de títeres. Para adolescentes, las salas 606 y 607 ofrecen Fantasías inquietas, con juegos de mesa, realidad virtual, talleres de historieta y actividades con Lengua de Señas Argentina. Del 23 al 26 de julio, el centro cultural recibe Suiza Pop 2026, con animación, cine, videojuegos y arte contemporáneo. La Plaza seca se convierte en Modo Juego, con consolas, simuladores y activaciones de inteligencia artificial.