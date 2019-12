Dos semanas después estaba en Santa Marta, Colombia, gracias a la invitación de Paola Bergallo. Me quedé dormida para la primera conferencia del segundo día, nunca logro dormir más de 5 horas y a veces me cuesta arrancar. Les pregunté a las integrantes de la delegación argentina qué me había perdido. Silvia Lospennato, Eleonora Lamm, Lourdes Bascary y Paola me contaron que las chilenas habían contado lo importante que fue la película Una mujer fantástica para que se tomara conciencia sobre la necesidad de la Ley de identidad de Género en Chile. “A mí me gustaría contar la historia de Belén. Quiero que todos en Argentina sepan que hubo una mujer presa por un aborto espontáneo”. “Vos deberías hablar con Belén”, me contestó Lourdes.