2) Las leyes que restringen derechos reproductivos y obligan a mujeres y niñas a dar a luz contra su voluntad a infantes que no pueden mantener, o a retener fetos que pueden causarles la muerte, o a llevar en su vientre a bebés sin vida hasta que aborten espontáneamente son ejemplos de un Estado que confisca los cuerpos de sus ciudadanos para fines públicos, como sea que denominemos dichos fines. El equivalente para los hombres es el servicio militar. Pero incluso si ellos no desean hacer el servicio militar, una vez que son conscriptos, son los contribuyentes los que pagan su alimento, vestimenta, alojamiento y atención médica. ¿Algún Estado ofrece suministrar bienes y servicios similares a las mujeres y niñas que están gestando en contra de su voluntad? No que yo sepa. Quieren forzar a las mujeres a dar a luz y, también, a pagar por los gastos de los cuidados pre y posnatales. Si los Estados consideran que tienen la propiedad de los cuerpos de las mujeres y que deben obligarlas a dar a luz en contra de su voluntad, deberían pagarles por este servicio que les imponen. Gilead sí les paga.