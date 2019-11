-Lamentablemente en Tucumán no cambió nada. El caso de Belén y la movilización desde Tucumán y en toda la Argentina sirvieron para dar un impulso definitivo para poder debatir el aborto, tanto en los medios y en la sociedad como en el Congreso. Pero el gobierno de Tucumán aún no reacciona. Un gran sector, no todo, no olvidemos que la Corte Suprema de Tucumán fue impecable en el fallo tomando argumentos de la defensa y de los Amicus Curiae de las organizaciones, en especial los presentados por Innocence Project y la Defensoría General de la Nación, pero hace falta un gran gesto y un gran cambio por parte del gobierno de Tucumán para que no haya más casos Belén ni más casos Lucía.