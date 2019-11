Lo hicimos sin muchas precisiones, dejando mucho aire: en las entrevistas no decíamos dónde habían sido tomadas las fotos; en el libro no hay epígrafes; los textos cercanos a cada foto podían o no ser comentarios relacionados específicamente con esa foto. Texto y foto con vínculo abierto, no lineal. Nuestro objetivo era que el libro reprodujera lo más posible la manera como habíamos trabajado en la investigación. Y ahí, no podía haber líneas claras, líneas rectas o verticales que marcaran caminos claros. Ni en la relación con los sujetos con los que estábamos trabajando ni en nuestra relación con Alicia.