- La colonia qom La Primavera. Allí fui por primera vez en 1997 y su cacique Fernando Sanabria me envió, a mi vuelta, una carta agradeciéndome un libro que le mandé donde estaba fotografiada su esposa. En esa carta decía que me ofrecía su corazón y su tierra, un gesto que nunca olvidé. Volví para este libro en 2017 y encontré al nuevo cacique, Cristino Sanabria, hijo del fallecido Fernando, quien me recibió diciéndome una frase mágica, como siempre me sucede en los encuentros con jefes indios: “hace días que esperaba su visita”. Entonces le dije que mi visita tenía un motivo. Le recordé la carta de su padre y le dije que el corazón de su comunidad ya lo tenía con los recibimientos que me habían hecho en las dos ocasiones, y que ahora venía a pedirle la tierra que su padre me había ofrecido. En realidad, lo que le pedí es su permiso para que, cuando muera, esparzan mis cenizas en su tierra. El cacique pensó un rato y aceptó.