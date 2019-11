— Hoy me dice cosas. Es de lejos el libro mío que más se vendió. Se sigue vendiendo. Qué sé yo, todos los años se venden muchísimos ejemplares, es algo que no termino de comprender. Mis pensamientos son casi siempre muy circulares, siempre me acuerdo de que a Cervantes no le gustaba el Quijote, y no entendía por qué la gente leía el Quijote y no leía La Galatea. En mi caso, me pasa más o menos algo así, de no entender qué es lo que pasa con esa novela. Supongo que dice cosas que no sé ni siquiera yo. Creo que habla sobre el momento de violencia de la sociedad y de un montón de cosas que creo que me excedieron. Algunas cosas fueron buscadas, el hecho de que la palabra del chico no aparezca en la novela fue una cosa buscada porque…