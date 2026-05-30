Spencer Tunick fotografía a multitudes desnudas: España será su próximo escenario

Más de 100 personas posaron para Spencer Tunick en Woodstock en 1999. (Photo by Scott Gries/ImageDirect)

Lo hizo frente al Obelisco de Buenos Aires con 450 cuerpos al alba, lo hizo junto al Parque Forestal de Santiago de Chile con 4.000 voluntarios desnudos bajo el frío de junio, y ahora Spencer Tunick presentará una instalación masiva en las Islas Canarias: el 26 de julio de 2026, cientos de participantes tomarán Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas en una instalación titulada Gran Spectrum, concebida como una respuesta artística al retroceso global de los derechos del colectivo.

La obra estará enmarcada en Culture & Business Pride 2026, encuentro internacional de diversidad. A diferencia de la mayoría de sus instalaciones anteriores, Gran Spectrum no prescinde del color: los participantes recibirán pintura corporal en los tonos de las banderas LGBTQ+, de modo que el conjunto de cuerpos forme una imagen colectiva de diversidad y diversidad en el espacio público. Cada voluntario se llevará a casa una fotografía de edición limitada del día de la intervención.

PUBLICIDAD

Tres décadas construyendo paisajes humanos

Tunick nació en Middletown, Nueva York, en 1967, y comenzó a fotografiar desnudos en las calles de la ciudad a principios de los años noventa. El salto cualitativo llegó en 1994, cuando reunió a 28 personas frente a la sede de las Naciones Unidas en Manhattan. Él mismo señaló ese momento como el origen de su transformación: “Fue allí donde mi trabajo pasó de la fotografía a la instalación y la performance fotográfica”. Desde entonces, ha realizado más de 75 instalaciones humanas en más de 100 ciudades del mundo.

El fotógrafo Spencer Tunick habla a través de los cuerpos desnudos de otros.

Su método no ha variado en esencia: convoca voluntarios que posan desnudos —o cubiertos de pintura— en espacios públicos al amanecer, antes de que la ciudad despierte. Al suprimir la ropa, Tunick elimina los marcadores visibles de clase, profesión y género, y convierte a los individuos en unidades de una forma colectiva mayor. La escala de sus convocatorias creció de manera constante: 2.500 personas en Montreal en 2001, 7.000 personas en Barcelona en 2003, y el récord absoluto en mayo de 2007, cuando 18.000 voluntarios posaron en el Zócalo de Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Buenos Aires y Santiago, dos antecedentes en América Latina

América Latina ocupa un lugar propio en la trayectoria del artista. En abril de 2002, Tunick fotografió a 450 modelos frente al Obelisco de Buenos Aires al amanecer, en el marco de su proyecto Tour of Seven Continents. La imagen de cuerpos tendidos sobre el asfalto porteño, con el monumento como fondo, recorrió medios de todo el mundo.

Ese mismo año, en junio de 2002, 4.000 voluntarios se desnudaron junto al Parque Forestal de Santiago en una acción que generó protestas de grupos conservadores frente al Palacio de La Moneda —unas 200 personas— pero que con el tiempo se consolidó como un antecedente de la historia cultural chilena. El vínculo de Tunick con Chile no se cerró allí: en abril de 2025 visitó Santiago por quinta vez para anunciar un nuevo proyecto titulado Spring, previsto para 2026, y reconoció que lleva más de dos décadas intentando concretar la escultura de cuerpos que no pudo realizar en aquella primera visita.

PUBLICIDAD

El arte de Spencer Tunick se ha vinculado frecuentemente a causas sociales y ambientales (Foto: AFP)

Arte al servicio de causas

A lo largo de los años, Tunick ha asociado su práctica a causas sociales y ambientales con una frecuencia que define su segunda etapa creativa. En 2007, 600 voluntarios posaron sobre el glaciar Aletsch, en Suiza, a unos 10 °C (50 °F), en una acción con Greenpeace para visibilizar el retroceso glaciar por el cambio climático. En 2016, 100 mujeres desnudas se congregaron en Cleveland, Ohio, con espejos circulares sobre sus cabezas durante la Convención Nacional Republicana, en una acción de protesta política. En noviembre de 2022, 2.500 australianos posaron en Bondi Beach ligados a la concienciación sobre el cáncer de piel, y en octubre de 2024, 5.500 personas tomaron el Puente Story de Brisbane en la instalación Rising Tide.

España también forma parte de su historial reciente. En septiembre de 2025, cerca de 1.000 voluntarios pintados de verde posaron en un olivar a las afueras de Granada para la obra Retrato Alhambra 1925, encargada por Cervezas Alhambra con motivo de su centenario. Su trabajo más reciente antes del proyecto canario fue Rising Tide: el 26 de octubre de 2024, 5.500 personas se congregaron sobre el Puente Story de Brisbane, Australia, en una instalación organizada en el marco del Melt Festival, festival cultural.

PUBLICIDAD

El contexto de Gran Spectrum

Gran Spectrum llega en un momento de presión documentada sobre los derechos LGBTQ+ a escala global. Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA World), decenas de países todavía castigan las relaciones entre personas del mismo sexo, mientras que los debates sobre identidad de género y representación pública se han intensificado en múltiples regiones. Organizaciones de derechos humanos también han alertado sobre restricciones a la visibilidad LGBTQ+ en plataformas digitales y redes sociales.

Señalaron los organizadores: “El cuerpo se convierte en un lenguaje visual colectivo”. “El proyecto busca generar una imagen vinculada a la convivencia, la igualdad y la libertad de expresión en un momento en que muchos de esos valores están siendo cada vez más cuestionados internacionalmente.”

PUBLICIDAD

La elección de Gran Canaria responde a una lógica geográfica y simbólica. Maspalomas lleva décadas posicionada como uno de los destinos LGBTQ+ de mayor proyección en Europa, con una oferta consolidada de turismo y eventos de visibilidad. España, por su parte, ocupa el primer puesto en el Mapa Arcoíris 2026 de ILGA-Europe, el índice que evalúa las protecciones legales para las personas LGBTI en el continente.

Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas servirán de escenario urbano y social para la intervención, que conecta espacio público, participación colectiva y arte contemporáneo.

PUBLICIDAD