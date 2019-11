El clásico café El gato negro había sido escenario durante toda la jornada de escritores y artistas que contaban sus travesías literarias por la frontera de la ciudad. Pasadas las 22 llegó Mariana Enriquez, recientemente galardonada con el premio Herralde 2019, que la llevo´a ser copartícipe en pocos días de otras escritoras argentinas también premiadas. “Estoy muy pero muy contenta con haber ganado el premio –dice Enríquez a Infobae Cultura, que había preguntado si consideraba que había una avanzada de difusión de libros de autoras–, pero no estoy de acuerdo con la idea de que un momento de la mujer. O tal vez piense que en realidad se trata de lograr que pronto no se diga ‘literatura de mujer’ u ‘hecha por mujeres”, sino que debería existir simplemente literatura, sea quien la haya escrito, sin que importe el género”. La temperatura no bajaba y tampoco llovía, para felicidad de los libreros. Y de Enquíquez: “Me gusta mucho el calor”, dijo y se despidió.