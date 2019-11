— Será porque yo soy memorioso. Casi todos los docentes amnésicos abjuran de la memoria, pero usted si no tiene memoria Claudia no tiene identidad porque no tiene integridad personal. Si usted no tiene memoria no sabe si está robando cuando escribe dos líneas porque no se acuerda del autor del que las tomó y cree que son propias. La memoria hay que desarrollarla, hay que estimularla. Porque la memoria es un factor capacísimo y fundamental. El error consiste en confundir con memorismo. Estudiar de memoria. Pero en estos momentos no se desarrolla la memoria: hay ejercicios que deberían comenzar en el nivel inicial. Inicial tendría que tener un caudal de coplitas, de referencias y demás. Yo desde chico me di cuenta que la memoria era como un músculo que usted podía dominarla, la podía excitar, y todas las noches leía un soneto dos veces y me acostaba. Cuando me iba a poner las alpargatas para levantarme a la mañana siguiente recitaba el poema dos veces y así lo fijaba. Y bueno, tuve un haber, una especie de antología mental de hasta doscientos poemas. Hoy tengo la mitad nada más, porque estoy caduco. Pero yo voy a una sala de espera, voy al odontólogo, y no llevo ningún libro, porque comienzo a recordar: “Tornasolando el flanco a su sinuoso paso va el tigre suave como un verso” y recreo todo el poema 65 de Banchs con todos sus movimientos y demás.