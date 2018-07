Borges dijo que nunca leyó completo el Ulises; solo algunos capítulos. De hecho, tenía una relación ambivalente con ese libro: alguna vez escribió que James Joyce había logrado párrafos "que no son inferiores a los más ilustres de Shakespeare", pero, a la vez, en un decálogo que escribió junto a Bioy y Silvina —y que se encontró en las últimas páginas de un ejemplar de An experiment with time— decía que en la literatura había que evitar "novelas en las que la trama guarda algún paralelo con la de otro libro". Y consignaba un ejemplo: Ulysses —así, escrito en inglés.