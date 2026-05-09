El BCIE reconoce avances sociales, económicos y de seguridad alcanzados por El Salvador

Gisela Sánchez, presidenta del BCIE, reconoce los avances económicos y sociales de El Salvador frente a autoridades salvadoreñas./ (Redes Félix Ulloa)

El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa hijo, sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, en el marco de su participación en los actos oficiales de transmisión de mando presidencial en la República de Costa Rica. Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron la dinámica de crecimiento que experimenta la economía salvadoreña y las oportunidades que ofrece el país en materia de innovación, inversión y transformación digital.

El vicepresidente Ulloa agradeció el respaldo brindado por el BCIE a los proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno de El Salvador, destacando el rol del banco como un socio clave para el desarrollo económico, social y territorial del país. Ulloa felicitó al banco por haber obtenido la alta calificación de AA+, reflejo de su solidez financiera y la confianza internacional en su gobierno corporativo. En este contexto, la presidenta Sánchez reconoció los avances logrados por el Gobierno de El Salvador en los últimos años, especialmente en la implementación de políticas públicas en materia económica, social y de seguridad, así como el compromiso del país con la estabilidad y la responsabilidad financiera.

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Durante la reunión, la presidenta del BCIE informó sobre la reciente aprobación de dos proyectos de alto impacto: el Programa de Movilidad Urbana y una planta de tratamiento de agua, esta última en el contexto de la segunda fase del proyecto Surf City. Ambas iniciativas se suman al portafolio de proyectos con los que el BCIE contribuye al fortalecimiento de la infraestructura pública, la conectividad y el desarrollo de El Salvador. Además, se enfatizó la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre El Salvador y el BCIE, en áreas estratégicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población salvadoreña.

Autoridades de El Salvador y el BCIE refuerzan la cooperación para impulsar la innovación y el desarrollo digital en el país./(Redes de Félix Ulloa)

La presidenta Sánchez agradeció el respaldo del presidente Nayib Bukele al BCIE y subrayó que el trabajo conjunto ha permitido consolidar avances significativos, especialmente en la estabilidad macroeconómica y la seguridad ciudadana. Las autoridades coincidieron en que la colaboración institucional y el apoyo a la inversión pública son fundamentales para sostener el ritmo de crecimiento que experimenta el país.

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Otras reuniones sostenidas por Ulloa

Durante su misión oficial en Costa Rica, el vicepresidente Ulloa se reunión con diferentes mandatarios y funcionarios costarricenses. Como parte de su agenda, el vicemandatario sostuvo un encuentro con el vicepresidente electo de dicha nación, Douglas Soto, con el propósito de reafirmar los lazos de cooperación entre ambas naciones.

Según publicó Ulloa, posterior a esta reunión sostuvo otra con el presidente de Israel, Isaac Herzog, con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de cooperación entre ambas naciones. La conversación se centró en las oportunidades que ofrece El Salvador en materia de innovación, fintech y transformación digital, destacando la relevancia de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. Este paso ha abierto nuevas perspectivas para el desarrollo de ecosistemas tecnológicos y financieros en el país, lo que llamó la atención de la delegación israelí.

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El vicepresidente Ulloa, se reunió con el vicemandatario de Costa Rica, Douglas Soto, para reafirmar los lazos de cooperación entre ambas naciones./ (Redes Félix Ulloa)

El presidente Herzog expresó su interés en fortalecer la cooperación bilateral en sectores como la tecnología, la innovación y los servicios financieros digitales, reconociendo el potencial de impulsar iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo económico y la modernización institucional.

El mandatario israelí invitó al vicepresidente a realizar una visita oficial posterior a las elecciones de octubre de 2026, con la finalidad de continuar profundizando el diálogo político y las áreas de cooperación estratégica. Ambas partes reafirmaron la voluntad de consolidar una relación bilateral basada en la amistad, la cooperación estratégica y el intercambio de experiencias en áreas clave para el desarrollo, la seguridad y la innovación.

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En las reuniones participaron la embajadora de El Salvador en Costa Rica, Diana Vanegas, y la embajadora de Israel en Costa Rica, Michal Gur-Aryeh, así como el gerente de Países y Proyectos del BCIE, Manuel Torres.

La agenda del vicepresidente Ulloa en Costa Rica evidenció el interés de El Salvador en fortalecer lazos con socios estratégicos regionales y globales, promoviendo el desarrollo económico y social a través de la cooperación y la innovación tecnológica.

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