Costa Rica

El tridente de la belleza universal: Sheynnis Palacios, Victoria Kjær y Fátima Bosch juntas en suelo costarricense

Lo que parecía un sueño para los fanáticos de la belleza se ha materializado: Sheynnis, Victoria y Fátima, las mujeres que han portado la corona más codiciada del mundo en los últimos tres años, coincidirán en una noche cargada de glamour y empoderamiento

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Tres mujeres con vestidos de gala brillantes y coronas posan frente a un fondo blanco. La primera lleva un vestido azul, la del centro uno rosa y la tercera uno rojo.
Sheynnis Palacios, Victoria Kjær y Fátima Bosch posan juntas, representando el tridente de la belleza universal con sus coronas y elegantes vestidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo 5 de junio de 2026, la historia de los certámenes de belleza escribirá un capítulo dorado en tierras centroamericanas. Lo que muchos consideraban un sueño para los “missólogos” y seguidores de la industria, se ha convertido en una realidad oficial: Costa Rica recibirá simultáneamente a las últimas tres soberanas universales.

La “Gala Dorada” de Miss Universe Costa Rica no será solo una noche de elección nacional; será un cónclave de realeza que posicionará al país ante los ojos del mundo entero. La confirmación de la asistencia de Sheynnis Palacios (2023), Victoria Kjær Theilvig (2024) y Fátima Bosch Fernández (2025) marca un hito sin precedentes. No es común que tres reinas titulares de años consecutivos coincidan en un escenario de una franquicia nacional, lo que eleva el prestigio de la organización costarricense a niveles estratosféricos.

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La presencia de Sheynnis Palacios, Miss Universe 2023, tiene un peso emocional profundo. Como la primera centroamericana en ganar la corona universal, su vínculo con la región es inquebrantable. En esta ocasión, Palacios no solo engalanará el evento con su presencia, sino que asumirá el rol de conductora oficial.

Sheynnis Palacios, ha sido confirmada como la conductora oficial para la gala de Miss Universo Costa Rica 2024.

Su carisma y la elocuencia que la caracterizaron durante su reinado serán el hilo conductor de una noche donde la nostalgia y la celebración se darán la mano. Ver a Sheynnis liderar la gala es un recordatorio del empoderamiento femenino y del orgullo centroamericano que sigue resonando en cada rincón del planeta.

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La perfección Danesa y la soberana actual

Por otro lado, la llegada de Victoria Kjær, Miss Universe 2024, añade un toque de sofisticación europea y disciplina. La danesa, conocida por su rostro de porcelana y su impecable oratoria, viajará a Costa Rica con una misión crucial: actuar como jurado oficial.

Su participación garantiza que la próxima representante costarricense sea evaluada bajo los más altos estándares internacionales. Que una reina de su nivel sea la encargada de elegir a la sucesora nacional asegura que Costa Rica busca, más que nunca, una candidata capaz de pelear el “Back to Back” o, al menos, asegurar un puesto de honor en la próxima competencia global.

Victoria Kjær Theilvig, anuncia con gran emoción su regreso a Costa Rica para ser parte del jurado en La Gala Dorada este 05 de junio, donde se elegirá a la próxima reina nacional.

Completando este tridente de impacto está Fátima Bosch Fernández, Miss Universe 2025. Su presencia representa el presente de la organización y la continuidad de un legado de mujeres líderes.

Fátima llega en la cúspide de su reinado, aportando el brillo de la corona vigente y permitiendo que el público costarricense sea testigo de la evolución de la belleza universal. Su participación en la Gala Dorada simboliza el respaldo total de la Miss Universe Organization al crecimiento de la franquicia en Costa Rica.

¿Qué representa este momento para Costa Rica?

Este “Gran Encuentro Universal” atraerá la atención de medios internacionales, creadores de contenido y fanáticos que viajarán desde diversos países para presenciar lo que ya se denomina como “la noche más icónica de la década” en el país.

Es oficial: las Miss Universo 2023, 2024 y 2025 se reunirán por primera vez en un evento sin precedentes. Costa Rica será la sede de este encuentro icónico durante la coronación de su nueva reina.

Ver a una nicaragüense, una danesa y una soberana de 2025 unidas en suelo costarricense habla de la universalidad de los valores que estas mujeres representan: la educación, la resiliencia, la diplomacia y el servicio social.

La cita está pactada para las 8:00 PM del 5 de junio. Bajo las luces de la Gala Dorada, Costa Rica no solo elegirá a una reina; celebrará la excelencia femenina global. El mundo estará mirando, y la belleza, en su máxima expresión, tendrá un solo hogar: el corazón de Centroamérica.

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