Lo que no terminaba de resolverse era el estatus de Berlín. Al estar en su porción del territorio, la RDA la consideraba su capital y pretendía que las potencias capitalistas salieran de la mitad occidental, algo que no iban aceptar nunca. De hecho, sólo se fueron tras la reunificación. Berlín Oeste se incorporó a la RFA como un estado especial, cuyos ciudadanos podían presentarse a cargos públicos, pero no podían votar en las elecciones federales.