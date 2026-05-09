El nuevo posteo de Edinson Cavani mientras sigue sin ser convocado en Boca Juniors y crece la incertidumbre por su posible retiro

Edinson Cavani volvió a quedar afuera de la lista de concentrados de Boca Juniors de cara a uno de los encuentros que será definitorio para este semestre. Hoy por la tarde noche, el Xeneize recibirá a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura e intentará quedar entre los mejores ocho del certamen local, a la espera de los últimos dos compromisos por la fase de grupos de la Libertadores (ante Cruzeiro y la Universidad Católica) en las próximas semanas.

Lo cierto es que después de un nuevo entrenamiento diferenciado, el uruguayo realizó un nuevo posteo y sembró incertidumbre a su futuro. Sus ausencias y estado físico es preocupante: el Matador solamente jugó dos partidos en los últimos cinco meses y lleva 15 duelos consecutivos sin tener minutos por una lumbalgia que lo tiene a maltraer desde hace meses. Sus últimas dos presentaciones fueron en la Bombonera ante Platense y Racing, cotejo en el que encima fue abucheado por los hinchas en el momento que fue reemplazado.

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“Las cosas que nos pasan siempre nos sirven para aprender y darnos cuenta que siempre hay un motivo por el cual mirar adelante e ir en busca de ese objetivo. Contento y con ganas de estar compitiendo con todos...”, fue el mensaje que escribió acompañando un video de su entrenamiento en una historia de Instagram. De fondo, sonó “Tengo”, el famoso tema de Sandro, pero interpretado por Divididos. ¿Será la Copa Libertadores ese motivo que mencionó Cavani en su publicación?

El posteo de Edinson Cavani (Instagram)

Vale recordar que el uruguayo arribó a la Ribera a mediados de 2023, semestre en el que Boca comenzó su periplo en los octavos de final de una Libertadores que lo tendría como finalista. Ese trofeo es la gran espina de Cavani, que disputó la final y no pudo dar la talla al igual que el resto del equipo por ese entonces dirigido por Jorge Almirón. Con el tiempo, su estado físico se fue deteriorando y en 2025 no consiguió estar óptimo desde ese aspecto, por lo que se ausentó en buena parte de una temporada magra para el Xeneize. Este 2026 arrancó peor para él por los constantes dolores en la zona lumbar que le impidieron trabajar con normalidad y, fundamentalmente, jugar.

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El jugador de 39 años se sometió a un par de tratamientos para calmar el dolor, pero no tuvo los resultados esperados y por el momento sigue fuera de las canchas. Juan Román Riquelme advirtió esta situación y decidió fichar al paraguayo Adam Bareiro, principal carta en la delantera junto a Miguel Merentiel. En tanto, Milton Giménez, que dejó atrás una pubalgia, es la alternativa como centrodelantero.

Hasta hace semanas o meses, al entrenador Claudio Úbeda y la dirigencia le consultaban por el estado de Cavani. “Se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, más allá de que tenía una hernia de disco o el disco le estaba apretando el nervio y, bueno, tenía problemas ahí, así que le tuvieron que hacer dos bloqueos. Esperemos que se recupere pronto porque es un jugador muy importante para nosotros”, comentó el director deportivo, Marcelo Delgado.

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“Está en el Predio como siempre y en una etapa de rehabilitación que viene avanzando de a poco. Todavía no se integró de manera completa para que realice trabajos normales. Una vez que esté en condiciones 100% físicas y técnicas completas, ahí sabremos cuándo lo vamos a poder usar”, mencionó Úbeda la última vez que hizo referencia al ex Manchester United y PSG, luego de la victoria de Boca ante Instituto de Córdoba en marzo pasado.

Hoy Edinson Cavani navega por las aguas del ostracisco y pocos se acuerdan que todavía está en el club. Su vínculo con Boca expira en diciembre próximo y percibe uno de los salarios más altos del plantel y del fútbol argentino. Existen dudas sobre su continuidad más allá de junio, pero por el momento solo él tiene las certezas.

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