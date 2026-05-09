América Latina

Santiago Peña dijo que Paraguay aspira a convertirse en “socio estratégico” de Taiwán en alta tecnología

El presidente destacó que los países comparten una “visión común de desarrollo”

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Dos hombres sonrientes en traje oscuro se dan la mano frente a las banderas de Taiwán y Paraguay. Un retrato enmarcado cuelga entre ellos, con dos sillas azules en primer plano
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, y el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, se estrechan la mano en el Edificio de la Oficina Presidencial, reafirmando la sólida relación bilateral entre ambas naciones (Prensa Oficina del Presidente de Taiwán)

El presidente paraguayo, Santiago Peña, manifestó su intención de que Paraguay se convierta en un “importante socio estratégico” de Taiwán en el sector de la alta tecnología. Destacó la riqueza en recursos naturales y materias primas de su país durante su visita de Estado a la isla.

Peña, acompañado por el mandatario taiwanés William Lai, recorrió el Parque Científico del Sur de Taiwán, donde operan plantas de semiconductores avanzados de TSMC, y el Centro Nacional de Computación en la Nube, según un comunicado de la Oficina Presidencial isleña.

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Durante su intervención, Peña aseguró que Taiwán y Paraguay comparten una “visión común de desarrollo” y subrayó que su país posee “abundantes recursos naturales y una gran capacidad de producción de materias primas”, de acuerdo con la transcripción difundida por las autoridades taiwanesas.

El presidente remarcó que, para alcanzar la prosperidad y el desarrollo a largo plazo, Paraguay debe avanzar en los campos académico, de la innovación y de las industrias de alta tecnología, lo que motiva su interés en consolidarse como “socio estratégico” de Taiwán en este ámbito.

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Dos cancilleres se dan la mano sonriendo, sosteniendo documentos. Detrás, dos presidentes aplauden. Banderas de Paraguay y Taiwán, y caligrafía china al fondo
Los cancilleres Rubén Ramírez Lezcano y Lin Chia-lung se estrechan las manos tras firmar convenios bilaterales, mientras los presidentes Santiago Peña y William Lai aplauden detrás (Oficina Presidencia Paraguay)

Por su lado, Lai expresó la disposición de Taiwán a compartir su experiencia en desarrollo tecnológico, administración de parques científicos y modernización industrial con Paraguay, con el objetivo de que la “sólida amistad entre ambos países se convierta en una fuerza importante para promover la prosperidad de la población”.

Ambos presidentes participaron en la firma de varios acuerdos de cooperación bilateral, entre ellos un memorando de entendimiento para una inversión en un “centro soberano de capacidad de computación de inteligencia artificial (IA)”.

Según Lai, este acuerdo facilitará la integración de la tecnología de inteligencia artificial de Taiwán con la “abundante energía verde” de Paraguay para transformar la electricidad en “capacidad de computación”, aunque no se revelaron detalles adicionales sobre el proyecto.

Peña arribó a la isla el jueves, al frente de una delegación de más de 40 empresarios, en una visita de Estado que finalizará el domingo y que tiene una agenda centrada en temas económicos y políticos.

Paraguay es el único país de Sudamérica y uno de los 12 en el mundo que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, en un escenario donde las presiones de China han reducido el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

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