— Sí, a ver, tengo varios balances. El primero es que creo que fue un gran equívoco por parte de la industria. Muchos creían que porque yo venía de ahí yo era uno de ellos y entonces iba, de algún modo, a tener algún tipo de gesto, de beneficio. Y eso no debía ser así, porque yo trabajo para todos. Aparte fui empleado, jerárquico, director, gerente, pero no dueño de una editorial. Solo fui socio de mi papá en una librería un tiempo muy breve. Por lo tanto no tenía deudas con la industria editorial. Y si las hubieras tenido tampoco era éste el lugar para pagarlas. Segundo, creo que la industria editorial fue convirtiéndose con el correr del tiempo en una industria, como muchas otras, excesivamente dependientes del Estado, a través de las políticas de compras públicas. Que no es que estén mal, pero fueron generando una dependencia del sector demasiado fuerte. Entonces cuando el Estado dejó de tener plata para comprar libros la industria crujió mucho. No fue su principal problema porque no es que el Estado le compraba a toda la industria editorial, le compraba básicamente al sector de libros educativos. Y por otro lado la industria editorial no es consciente de la profunda transformación en las pautas de consumos culturales y en las pautas, en particular, de consumo de libros que están ocurriendo en el mundo. Es una industria muy conservadora en su manera de ver, y esto sí lo conozco por haber vivido 20 años en su interior. Y esa dinámica que se fue dando en las inauguraciones de la Feria del Libro básicamente en esa especie de ritual donde yo iba y escuchaba la lista de pedidos, y entonces tenía que defenderme, nada de lo que yo decía era importante o era relevante porque la discusión era sobre el IVA. Y cuando había una discusión sobre el IVA tampoco les importaba. Y me daba cuenta de que había otras discusiones políticas en el fondo. Creo que la industria editorial además ha sufrido mucho porque el consumo cayó mucho, y en eso tienen toda la razón del mundo. Sería necio de mi parte negar que la industria editorial sufre como sufren todas las industrias. El consumo sufrió por la tremenda recesión que hemos tenido sobre todo en los últimos años. Ahora, que se nos acuse por haber abierto la importación... la importación nunca debió haber estado limitada, porque la circulación de bienes culturales la tenemos nosotros garantizada por ley desde muchísimo antes que nosotros llegáramos. La barbaridad fue que se hubiera obstaculizado, no que nosotros la hayamos desobstaculizado. Nosotros les dimos además otras herramientas, la posibilidad del Exporta Simple, es decir, la posibilidad de hacer pequeñas exportaciones al mundo. Hemos llevado a editores a cuanta feria pudimos. Hemos mantenido los programas de subsidio a las traducciones a través de la Cancillería. Digo, no es que no nos importó nada. Creo sí que obviamente la industria, muchos industriales argentinos y el sector editorial no escapa a eso; durante los años del kirchnerismo estuvieron muy acostumbrados a una dependencia del Estado que, bueno, el Estado no tiene recursos para todo. Nosotros seguimos comprando libros a través de la CONABIP. Es cierto que compramos un poco menos, sí, es cierto que compramos un poco menos. También es cierto que no dejamos de comprar. También es cierto que cuando yo pensé si era mejor modificar los esquemas de compra para evitar el viaje de los libreros y comprar en librerías locales para mantener el volumen de compra, la propia Feria del Libro no estuvo de acuerdo. Entonces la industria también se mueve de acuerdo a su propia lógica de intereses. Por supuesto, no tuvimos una relación fácil. No tuvimos una relación fácil creo que en parte por esto que decía en el origen, ellos creían que yo iba a actuar en función de sos uno de los nuestros, y yo soy uno de los míos, no soy uno de los nuestros. Representaba acá los intereses de 40 millones de argentinos, no de un sector.