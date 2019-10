—La creación del Ballet del Teatro San Martín se produce de una manera bastante fortuita, pero comprensible. Tomó la dirección del teatro un periodista y escritor, César Magrini, que venía haciéndome notas y críticas en los medios muy, muy positivas. Había hecho La consagración de la primavera en el Teatro San Martín. Había hecho algo en el Instituto de Di Tella que se llamó Crash, que también tuvo mucho suceso, y otras obras más para una institución fantástica que existió, que se llamó la Asociación Amigos de la Danza, que era totalmente formada por una comisión de representantes de la danza de muy diversos estilos, que por primera y única vez convivieron en armonía. Entonces era como una gran familia, donde había de todo: de clásico, de contemporáneo, de folclor, de tango, y eso convivió. Y yo creo que convivió muy felizmente, porque no existía el elemento del dinero. Era porque queríamos, por amor a lo que hacíamos, no por un sueldo ni una retribución. César Magrini me citó, me llamó y me dijo que lo organizara como una gala, para que la danza participara también de la programación del Teatro San Martín, que él estaba tomando la dirección. En realidad, la danza ya estaba representada porque esta institución, Asociación Amigos de la Danza, se presentaba una vez por mes en el Teatro San Martín, pero él quería llamar a figuras importantes que convoquen, del Teatro Colón o de la danza contemporánea independiente. Yo le hice una contrapropuesta, le dije que en vez de invitar a unos bailarines que se juntaran y hacer una función y se acabara, que hiciéramos un experimento que tuviera un poco de continuidad, que tomara un grupo pequeño, no tenía porqué ser muy grande, y que esa continuidad iba a ser como un laboratorio de trabajo, a ver que podíamos experimentar. No había antecedentes, entonces un poco con resquemor me dijo que empezara, y después fue también que siguió. Pero bueno, ahí se creó el Ballet.